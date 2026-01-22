亂倒廢土多嚴重？中央查百案犯罪所得46億、地方1年罰2,916件

「台電土壤汙染應變計畫太過草率，恐加劇全台廢土亂倒的土方之亂！」守護外木山行動小組召集人王醒之21日擔心，台電協和電廠的「土壤污染應變必要措施」恐造成環境汙染。環團呼籲基隆市政府必須要嚴格把關，駁回草率的應變計畫。台電則要先進行完整的土壤污染調查。

2026-01-21 18:09