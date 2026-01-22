亂倒廢土多嚴重？中央查百案犯罪所得46億、地方1年罰2,916件
內政部21日表示，為回應社會對於遏止營建廢棄土非法棄置、守護國土環境的高度期待，2023年至2025年間，環境部協同內政部警政單位查辦營建廢棄土非法傾倒行為等重大環保犯罪案件，共計101案，涉及犯罪所得高達46餘億元，裁處行政罰鍰2,930萬元。
另外，為回應社會對營建剩餘土石方管理落實的期待，由各地方政府成立的「營建剩餘土石方聯合稽查小組」加強第一線稽查作業，2025年全國各地方政府共辦理稽查9,677件，裁罰2,916件，裁罰金額合計5,565萬元。
內政部指出，警政署近3年也透過治平專案持續掃蕩，已查獲幫派組織涉入棄土相關犯罪28案、266人，查扣不法利得2.1億餘元。
內政部強調，未來將持續採取「系統性掃黑」作法，針對土方清運「挖、運、棄」各環節全面強化蒐證能量，從嚴偵辦、向上溯源，並斬斷金流，防止不法勢力滲入公共工程及建築產業。
內政部表示，中央將持續透過跨部會機制協調地方政府加強稽查取締，並對幫派涉入土方清運行為從嚴查辦、溯源究責並切斷金流，務實守護國土環境、營建管理秩序，以維護環境永續之目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言