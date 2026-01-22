官員視土方為穢物 盧秀燕：應道歉

土方之亂延燒全台，台中市都市發展局日前建議中央成立跨區域處理平台，卻在立法院協調會中遭國土署組長李守仁嗆「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕昨表示，土方被形容成穢物，營建業、建築業都非常不高興，希望內政部約束官員，向全國業者道歉。

國民黨立委楊瓊瓔表示，台中願意承擔責任，但中央也須提供「地方做得到的制度」。

盧秀燕昨說，營建業聽到國土署官員的說法，非常非常不高興，這兩個產業是工業火車頭，建設國家、為民造房，生產的土方卻被說成穢物；全國營造公會理事長特別指9成土方有價值，應該活用，不是穢物。

盧秀燕表示，希望內政部約束官員，向全國營建業與建築業者道歉，而不是嫌棄、輕蔑、汙衊業者；現在全國業者都在哀號，連高雄業者都說，春節後中央再不解決，中小型包商會有倒閉潮；全國營造公會理事長也說，全國工地百分百受影響。她希望土方新制暫緩，好好和業者商量清楚再推行，不要重蹈覆轍。

台中一年營建出土量658萬立方公尺，超過200多萬立方公尺需最終處置。楊瓊瓔表示，台中市非推卸責任，而是中央政策上路過於倉促，且配套明顯不足。目前中央核定暫置量僅20萬立方公尺，等同9成土方無處可去。

楊瓊瓔表示，市府已盡力盤點公有地並與港務公司協調，但制度面的瓶頸在於中央禁止跨縣市調度，直言國土署官員的不當比喻傷害地方士氣，中央應落實「跨縣市整合平台」等務實解方，而非一句話就把責任推回地方。

楊瓊瓔呼籲中央立即檢討新制度是否延後實施、分階段上路，並補齊港區動線、空汙管制、運輸規範等實務配套，否則最終受害的不是地方政府，而是所有等待建設的市民。

據了解，台中港條件與台北、高雄港不同，缺乏砂石車專用道且屬於汙染管制區，限制柴油車進出，規畫暫置區恐需耗時1年，對目前工地停工危機緩不濟急；在台中市府提出國土署建議的公有地不可行，並建議成立「全國土方平台」後，國土署官員才冒出「自己的大便自己收」一語，強調各縣市自行處理。