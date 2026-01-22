聽新聞
土方「大便說」掀波 卓揆：政府有責任解決問題

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋／台北報導
營建土方去化新制引發全台土方之亂，至今未解。記者陳正興／攝影
營建土方去化新制引發全台土方之亂，至今未解。記者陳正興／攝影

土方之亂引發關注，行政院長卓榮泰昨天指出，政府有責任解決問題，透過擴增最終去處與臨時暫置量能、簡化土方運送流程設置「快篩」機制、車輛裝設GPS，適度解決營建剩餘土方去化困難的現象。

至於惹出「自己的大便自己收」風波的國土署營建管理組長李守仁，昨晚至截稿前未接電話、無回應。國土署則表示，已協助調度台中港區內5公頃暫置區，支援營建土石方去化需求。

營建土石方及廢棄物遭違法傾倒情形嚴重，成國土之瘤。國土署元旦實施土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈，卓揆日前也召集跨部會研商，拍板三作法並行。

卓揆昨出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」，提及公共工程須面對兩問題：一是砂石，要與業界全力配合取得足夠砂石支撐興建公共工程，盼藉「東砂北運」及「南砂北運」維持土砂均衡、砂源穩定，支持各地工程進行。工程會也召集跨部會，從循環經濟和廢棄物再利用中，更精進使用砂石。

卓榮泰也說，近期營建剩餘土方去化讓許多業者備感苦惱，政府有責任解決問題，工程會召集各部會共同解決，包括擴增台北港、台中港、高雄港、高雄的南星計畫等，都將規畫成為土方最終去處。在抵達最終去處前，須有暫時堆置場，讓土方先做資源處理，再做不同利用，提高資源循環的機會。

他說，政府同時簡化土方運送流程，不一定要經過土石處理場，可利用的土石能直接運到使用地點；另要求運送土方車輛須裝設GPS，確保合法進到最終去化場。

國土署組長李守仁被點名出面道歉，內政部不願多做回應。國土署表示，2025年台中營建剩餘土石方約446萬立方公尺具經濟價值，可依台中市的自治條例直接交易利用；其餘約212萬立方公尺，除可運往苗栗、新竹縣填埋型土資場做最終處置外，現新增台中港暫置配套措施，並可盤點台中的工程及市有地暫置與去化使用。

官員視土方為穢物 盧秀燕：應道歉

土方之亂延燒全台，台中市都市發展局日前建議中央成立跨區域處理平台，卻在立法院協調會中遭國土署組長李守仁嗆「自己的大便自己...

【重磅快評】不識字兼無衛生 國土署視國土如糞土

全台「土方之亂」宛如照妖鏡，照出中央治理的傲慢、卸責與空轉，全民承擔苦果。內政部國土署官員日前大嗆台中「自己的大便自己收...

稽查、嚴懲營建廢棄土不法行為 內政部：持續與環境部及法務部合作

內政部21日表示，為回應近期社會對於遏止營建廢棄土非法棄置、守護國土環境的高度期待，政府持續與環境部及法務部合作方式加強...

台電廢土計畫草率 環團籲基市府嚴格把關

「台電土壤汙染應變計畫太過草率，恐加劇全台廢土亂倒的土方之亂！」守護外木山行動小組召集人王醒之21日擔心，台電協和電廠的「土壤污染應變必要措施」恐造成環境汙染。環團呼籲基隆市政府必須要嚴格把關，駁回草率的應變計畫。台電則要先進行完整的土壤污染調查。

土方之亂怎麼解？卓榮泰：會務實解決業者問題

針對近期爆發的土方之亂，行政院長卓榮泰21日表示，工程會已召集環境部、交通部、經濟部、內政部、農業部共同解決，希望擴增剩...

