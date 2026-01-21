台電廢土計畫草率 環團籲基市府嚴格把關

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

台電土壤汙染應變計畫太過草率，恐加劇全台廢土亂倒的土方之亂！」守護外木山行動小組召集人王醒之21日擔心，台電協和電廠的「土壤污染應變必要措施」恐造成環境汙染。環團呼籲基隆市政府必須要嚴格把關，駁回草率的應變計畫。台電則要先進行完整的土壤污染調查。

無法信任台電的計畫

王醒之表示，基隆市政府環保局22日將審查台電自行送件的協和電廠土壤污染應變必要措施，但台電的「應變必要措施計畫」其實就是要讓汙染土壤「離廠處理」，同時用「客土回填」的方式簡易應付，但這種作法不只是表面工夫，更致使完整的土壤污染調查結果失真。

「台電只要傾倒廢土，就已造成環境汙染！」王醒之指出，廢土若經污染篩選後判定為高污染土壤，外運前應檢測污染物溶出試驗與確認土壤污染管制項目。但之前協和電廠內「汙水池/廢水處理池工程」所挖出的汙染土方，台電明明已檢驗出廢土受重金屬與多氯聯苯等各項毒物嚴重汙染，但仍送到一般棄土場處理，令人憂心。

3、4號機汙染更高

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，台電宣稱申請移除1、2號機是為盡速控制污染造成的危害。然而協和1、2號機自2019年起已停機多年，繼續排放污染物之風險有限。反倒是原訂2024年12月除役的協和3、4號機，目前仍持續運轉中，污染風險更高。

蔡雅瀅強調，台電若真有心面對污染，與其假借應變必要措施計畫，實質開發協和四接（「先拆後建」中的「先拆」），不如先停下協和3、4號機，停止排放含重金屬的空氣污染物（過去的調查報告顯示，協和電廠土壤污染成因包含「飛灰飛散」），並於進行完整的土壤污染調查後，再提出周延的整治計畫送審。

