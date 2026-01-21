土方之亂怎麼解？卓榮泰：會務實解決業者問題

針對近期爆發的土方之亂，行政院長卓榮泰21日表示，工程會已召集環境部、交通部、經濟部、內政部、農業部共同解決，希望擴增剩餘土方最終去處，包括台北港、台中港、高雄港，以及南星計畫等土地，同時也正研議在台北港設置暫時置放場，藉以減少最終去處場的承受量，政府也簡化整體剩餘土方運送流程，務實解決業者所遭遇的問題。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，不料卻引發業者反彈導致土方之亂發生。卓榮泰表示，砂石是公共工程不可或缺的原料，如何取得足夠砂石來支撐所有公共工程的興建，政府與民間業者必須全力配合，不論「東砂北運」或「南砂北運」，都必須做到更均衡，讓各地皆有充足的砂石量來支撐整體工程的進行。對此，行政院公共工程委員會已召集經濟部、交通部、內政部、環境部共同研商。

卓榮泰強調，政府早年已成立「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」，目前亦有「跨部會廢棄物管理及資源化行動小組」，這都是從循環經濟及廢棄物再生利用的思維出發，希望能夠對砂石做更精進的使用與規劃。

至於營建剩餘土方去化部分，卓榮泰表示，此已成為業者相當沉重的負擔，工程會已召集環境部、交通部、經濟部、內政部、農業部共同解決，希望擴增剩餘土方最終去處，包括台北港、台中港、高雄港，以及南星計畫等土地。

另外，卓榮泰也說，在剩餘土方進行最終去化前，仍須有臨時暫置場，一方面減少最終去處場的承受量，另一方面也提供業者所需優質、可再利用的土石，正研議在台北港設置暫時置放場，藉以減少最終去處場的承受量。同時，政府也簡化整體剩餘土方運送流程，包括啟動對土質的快篩機制、運送車輛裝設GPS系統等，以確認車輛是否合法進入到最終去處場，務實解決業者所遭遇的問題。