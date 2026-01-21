土方之亂 卓榮泰提三解方：政府有責解決問題

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）下午出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮。記者曾學仁／攝影
「土方之亂」引發關注，行政院長卓榮泰指出，政府有責任解決問題，透過擴增最終去處與臨時暫置量能、簡化土方運送流程設置「快篩」機制、車輛裝設GPS，適度解決營建剩餘土方去化困難的現象。

高雄美濃大峽谷案起因於盜採砂石，並違法傾倒廢棄物，引發各界重視。國土署今年元旦實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈，卓揆日前也召集跨部會研商，拍板三做法並行。

卓榮泰今天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」，他提到公共工程須面對兩個問題，第一是砂石，如何取得足夠砂石支撐公共工程的新建，政府須與民間業者全力配合，盼藉「東砂北運」以及「南砂北運」維持土砂均衡，支持各地工程進行。

他說，工程會也召集經濟部、交通部、內政部還有環境部，透過早年的「再生粒料運用在公共工程的跨部會的推動小組」，以及如今的「廢棄物管理以及資源化的行動小組」，從循環經濟跟廢棄物使用中，對砂石做出更精進的使用跟規劃。

除了供應足夠砂石，卓榮泰提到，近期營建剩餘土方去化讓許多業者倍感苦惱，政府有責任解決問題，因此工程會召集各部會共同解決，包括擴增「最終去處」，包括台北港、台中港、高雄港、高雄的南星計畫，都將規劃成為剩餘土方最終去處。

卓榮泰續指，進到最終去處前，必須有暫時置放場，政府希望台北港能有足夠空間，讓剩餘土方先做資源處理，再做不同利用，一方面減少最終去處場的承載容量，一方面提供業者所需優質、可再利用的土石。

他說，政府同時簡化土方運送流程，更符合實際運作，不一定要經過土石處理場，可利用的土石就能直接運到使用地，或作更適當的處置，其中也包括土石「快篩」機制，另透過在運送土方車輛裝設GPS，讓政府了解車輛去處，確保合法進到最終去化場。

