土方之亂國土署嗆「大便自己收」再炸裂 楊瓊瓔：要給地方做得到的制度

土方之亂延燒全台，台中市狀況嚴重，都市發展局建議中央成立跨區域處理平台，國土署官員說「自己的大便自己收」，讓台中市長無盧秀燕嗆道歉。國民黨立委楊瓊瓔表示，台中願意承擔責任，但中央要給地方「做得到的制度」；有立院人士還原協調會過程，表示該官員語氣並無吵架等，國土署也嘗試提出解方來解決問題。

土方之亂延燒全台，台中市許多工程均已停工。台中市都市發展局建議中央成立跨區域處理平台，國土署官員稱「自己的大便自己收」惹議。盧秀燕表示，土方被形容成穢物，營建業、建築業都非常不高興，希望內政部約束官員，向全國業者道歉。

楊瓊瓔表示，地方政府並非不負責任，而是中央政策上路過於倉促，配套卻明顯不足，最後把所有壓力都丟回地方承擔，這對地方政府與產業都極不公平。

楊瓊瓔指出，台中市一年營建出土量約658萬立方公尺，其中仍有超過200萬立方公尺必須進入合法土資場處理，但目前中央核定、允許使用的暫置填方量能，僅有20萬立方公尺，等同九成土方無處可去，卻又禁止跨縣市調度，這在實務上根本不可行。

楊瓊瓔強調，盧秀燕與市府團隊並非沒有努力，不論是盤點公有土地、與港務公司協調、協助業者工地對工地調度，地方能做的都已經在做，但制度面的瓶頸在中央，地方再努力也無法憑空生出量能。

對於國土署官員以不恰當比喻形容地方問題，楊瓊瓔直言，這樣的說法不僅無助解決問題，也傷害基層公務員與地方政府的士氣。中央如果真的重視公共建設與民生發展，就應該「苦民所苦」，而不是一句話就把責任推回地方。

楊瓊瓔進一步表示，台中市都發局提出成立跨縣市整合平台、土方調度機制，正是希望在合法、透明、可監管的前提下，讓工程能夠繼續推動，這不是推卸責任，而是務實解方。中央若完全拒絕跨區整合，卻又無法提供足夠量能，只會讓所有民間相關建設全面卡關。

楊瓊瓔呼籲中央政府，應立即檢討現行制度是否需要延後實施、分階段上路，並補齊港區動線、空污管制、運輸規範等實務配套，否則最終受害的不是地方政府，而是所有等待建設的市民。

最後，楊瓊瓔強調，台中願意承擔責任，但前提是中央要給地方「做得到的制度」。制度若脫離現實，再多協調都是空談，中央與地方應該是夥伴關係，而不是彼此指責。

另一方面，立院人士還原協調會過程，他指出，國土署官員說「自己的大便自己收」有些被渲染的意味，語氣沒有大聲也沒有吵架，這位官員講話大致就是這樣。楊瓊瓔要離開前，還表示「中央不能推卸責任」。

該人士表示，這場協調會是請國土署等相關單位來解決問題。台中每年有600多萬立方公尺（土方），有400多萬立方公尺可再利用，有200多萬立方公尺要最終處理。國土署聲稱有去協調台中港提供5公頃的土地可以「暫置」，以後再挪走，但5公頃只能放20萬立方，約一個月就滿了。台中市府沒有經驗，如要建置相關設施、制度，可能需一年，港務公司表示可參考台北港、高雄港的經驗，但也要時間而緩不濟急。