遭陳培瑜批幫凶、對立院被癱瘓一聲不吭…韓國瑜：好 我現在開始吭聲

立法院今開全院委員會審查賴清德總統彈劾案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白為了叫賴總統到立院羞辱才提彈劾案，也提醒立法院長韓國瑜，是立院被癱瘓的幫凶，台灣需要的不是演戲鬧事的立院，也不是坐在主席台一聲不吭聲的院長。韓國瑜則說，「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

陳培瑜表示，今天彈劾案說明會一點正當性都沒有，本來這兩周的周三、周四是讓立委在立院休會前可以好好問政，討論實質法案等最好的時候，但看到藍白立委演出這齣政治鬧劇，她上周就說清楚，藍白就是要羞辱賴清德總統、製造分化、博取政治聲量，藍白自己也清楚彈劾案是總統可以不用來的案子，藍白演戲都演到以為是真的，立院職權行使法規定立院審查時「得」邀請，不是必須出席，法律從都到尾沒有規定出席義務跟必要，「賴總統今天沒有出席完全合法合理。」

陳培瑜說，藍白立委為了把賴總統叫到立院羞辱才提彈劾案，整個彈劾案沒有憲政責任問題，只有政治操作。陳也細數藍白提案修法，包括助理費案、中天案、公共電視預算刪除等，指出藍白在立院濫權傷害台灣，這些都是冰山一角，荒謬法案太多說不完，「當台灣越來越好，越穩健，他們開始害怕，因為從中挑撥離間的利益越來越少，見不得台灣過得好。」

陳培瑜更提及，前總統馬英九推出服貿條例，就是要把台灣所有產業都成為紅色產業鏈，被中國利益算計、掏空台灣，這時空背景就在十年前，藍白立委忘記了嗎？可惜十年後，同樣一批藍白立委在唱衰台灣，不願意祝福台灣，都在附和中國。

陳培瑜最後更點名韓國瑜，指出藍白立委當家只鬧事、不做事，「您是相關的幫凶，藍白立委是始作俑者，但您別忘了，被癱瘓的立院，您有相關的歷史責任，台灣人民會記上一筆」，她要請求台灣人民需要的是會做事的立院，而非演戲鬧事的立院，也不是坐在主席台上一聲不吭聲的立院院長。

對此，韓國瑜則說，「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」