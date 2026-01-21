土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉
土方之亂延燒全台，台中市狀況嚴重，都市發展局建議中央成立跨區域處理平台，國土署官員卻說「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕今天表示，土方被形容成穢物，營建業、建築業都非常不高興，希望內政部約束官員，向全國業者道歉。
盧秀燕今天赴議會備詢，被詢及土方之亂，她說，營建業與建築業聽到國土署官員的說法，非常非常不高興，這兩個產業是工業火車頭，建設國家、為民造房，生產的土方卻被說成穢物；全國營造公會理事長特別指出九成土方有價值，應該活用，可以填海造陸或成為興建再利用材料，不是穢物。
盧秀燕表示，希望內政部約束官員，向全國營建業與建築業者道歉，不是嫌棄、輕蔑、汙衊業者；現在全國業者都在哀號，連高雄業者都說，春節後中央再不解決，中小型包商會有倒閉潮，全國營造公會理事長也說，全國工地100%受到影響。
盧秀燕質問，國土署應該要解決問題，怎麼會變成製造問題？過去曾有過國土之亂，中央推出國土計畫，由於配套不足不得不收回；她希望土方新制暫緩，好好和業者商量清楚再推行，不要重蹈覆轍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言