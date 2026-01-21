土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

土方之亂延燒全台，台中市狀況嚴重，都市發展局建議中央成立跨區域處理平台，國土署官員卻說「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕今天表示，土方被形容成穢物，營建業、建築業都非常不高興，希望內政部約束官員，向全國業者道歉。

盧秀燕今天赴議會備詢，被詢及土方之亂，她說，營建業與建築業聽到國土署官員的說法，非常非常不高興，這兩個產業是工業火車頭，建設國家、為民造房，生產的土方卻被說成穢物；全國營造公會理事長特別指出九成土方有價值，應該活用，可以填海造陸或成為興建再利用材料，不是穢物。

盧秀燕表示，希望內政部約束官員，向全國營建業與建築業者道歉，不是嫌棄、輕蔑、汙衊業者；現在全國業者都在哀號，連高雄業者都說，春節後中央再不解決，中小型包商會有倒閉潮，全國營造公會理事長也說，全國工地100%受到影響。

盧秀燕質問，國土署應該要解決問題，怎麼會變成製造問題？過去曾有過國土之亂，中央推出國土計畫，由於配套不足不得不收回；她希望土方新制暫緩，好好和業者商量清楚再推行，不要重蹈覆轍。