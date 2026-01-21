聽新聞
遭國土署嗆「大便自己收」 中市府反擊：土方配套不完備

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇張曼蘋／連線報導

土方之亂燒不停，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，前天卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中市都市發展局昨反擊，並非地方不配合，是中央制度配套不完備，應由行政院層級統籌調度各縣市去化量能。

國土署昨天表示，經跨部會協調，台灣港務公司可提供台中港區內，約能容納廿萬立方公尺的五公頃土地，供台中市政府使用。不過，台中市都發局長李正偉表示，這塊暫置區還需要十個月前置作業，卻僅能供台中市一個月暫存需求，去化量能明顯不足。

立委楊瓊瓔前天舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，都發局在會中表示，中央雖盤點一點二萬筆公有土地供地方評估，但評估至少需一年，建議中央應成立跨區域整合平台。國土署營建管理組組長李守仁當場表示，「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，高雄土方也是市長陳其邁自己出面處理，台中市長盧秀燕也應找局處協調處理。

「大便說」言論引發熱議，李正偉昨說，市府一向支持強化土石方流向管理，但中央制度配套措施如ＧＰＳ裝機、電子聯單等尚不完備，且最終去化量能不足，並非地方不配合執行。

李正偉指出，目前中部地區營建剩餘土石方出土量占全國百分之廿一點八，台中占全國百分之十六，但行政院去年八月核定的全國土石方最終去化處理量能，中部僅規畫台中港約兩百萬立方公尺，後還調降到一四三萬立方公尺，遠不及台北港三千萬立方公尺、高雄港三六一五萬立方公尺。

李正偉補充，中央去年八月盤點台中市約一點二萬筆待評估公有土地資料，但多數涉及用地分區、水土保持等限制，需要時間清查與土地變更，還要約九百萬元作業費用，中央尚未撥補；中央規畫的台中港南、北填方區，要到今年底與二○三七年才能陸續啟用，緩不濟急。

