土方管制新規 業界點出問題

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

土方之亂衝擊6,000億元公共工程案；台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘表示，今年「土方全流向管制」新制上路後，浮現國內土方去化體系未成行等五大問題，直接衝擊今年前瞻建設6,000億元公共工程案，建議政府可從五大方向著手，有效讓新舊制順利轉換、推行。

陳煌銘昨（20）日在「土方何去何從」記者會中指出，今年「土方全流向管制」新制上路後，凸顯五大問題，第一「擴充去化場域」停留在政策宣示，新增土資場和暫存場的執行進度未明、欠缺可立即執行的清冊與時程，出現「有管制、無去處」困境。

第二中央政府對各部會、地方政府整合機制未完整，形成多頭馬車；第三「國內土石方去化體系未成行」，等同把制度風險轉嫁至第一線工地；第四未建立緩衝期，第五土方「源頭分類落實機制」未紮實。

土方 地方政府

