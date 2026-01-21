土方清運車裝GPS 科技管控 不能取代治理配套

為了強化營建剩餘土石方的流向管理與數量掌握，內政部國土署自今年起推動清運車輛加裝ＧＰＳ，並搭配電子聯單申報制度，希望藉由科技手段補上長期存在的管理漏洞。從政策目的來看，這項措施指向明確，也符合社會對於非法棄置、環境破壞與土資源黑市的高度警覺。然政策一上路卻引發營建業界反彈，甚至傳出部分工地因此停工，凸顯制度設計與實務運作之間仍存在不小落差。

營建剩餘土石方的問題並非今日才浮現，長期以來非法棄置、假回填、跨縣市流向不明等情況，不僅破壞環境，也衍生治安與地方政治風險。國土署試圖透過ＧＰＳ定位與電子聯單，建立可追蹤、可稽核的數據鏈條，從治理角度來看方向並沒有錯，甚至是遲來的必要一步，問題在於如何落實制度。

從營建現場的角度來看，許多工程並非由大型砂石車清運，而是仰賴小型貨車、短程載運或臨時調度。當制度初期僅限特定車型申裝ＧＰＳ，加上電子聯單申報流程尚未完全順暢，結果是合規工具不到位，違規責任卻已全面啟動，導致部分工地寧可停工也不敢冒風險出土；政策反而成為施工風險來源，而非治理助力。

國土署後續回應，將開放小貨車也可申裝ＧＰＳ，並協助地方政府擴增最終去處，這顯示行政機關已意識到問題所在。惟這類政策並非單一機關即可完成，營建剩餘土石方的流向，牽涉的不只是中央規範，還包括地方政府的最終處置容量、合法去化場址的可及性，以及工地實際運輸條件。若中央要求全面數位化管理，地方合法去處卻不足、申報流程繁瑣，結果只會把壓力轉嫁給第一線施工者，形成制度性停工風險。

制度實施後的實務衝擊，也很快在產業端浮現。國土署自今年元旦實施營建剩餘土方全流向管理政策，由於各地暫置場與最終去處未能同步到位，導致營建現場出現「有土無處去」的結構性困境。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘昨日表示，政策執行顯示中央地方不同調，全台暫置場與處理量能長期不足，卻已全面啟動管控與責任歸屬，使產業在缺乏出口的情況下承擔高度停工風險。

更值得關注的是，科技管控並不能取代治理配套；ＧＰＳ與電子聯單能記錄「去了哪裡」，卻無法解決「能去哪裡」的結構問題。當合法去化場址不足，或跨縣市調度缺乏協調機制，即使數據再完整，也只是把問題透明化，卻沒有真正消化問題；只停留在監控層次，卻未同步補足制度容量，使守法者承擔更高成本。

政府在推動數位監理與環境治理政策時，必須特別重視過渡期設計；包括分階段實施、差異化管理、初期輔導而非即時開罰，以及針對不同規模工地提供彈性方案。尤其對中小型營建業者而言，制度轉換的成本往往更高，若缺乏清楚指引與緩衝期即容易被迫退出市場，進而影響整體工程進度與公共建設推動。

台灣近年積極推動各類以科技為核心的治理改革，從環保、交通到勞動管理；過度聚焦於管控技術卻忽略實務，改革往往理念上正確，卻於實施時受阻。營建剩餘土石方管理，確實需要更嚴謹的制度，但不能只靠ＧＰＳ與電子聯單，而必須包括合法去化容量的同步擴充、跨縣市協調機制的建立，以及與產業溝通的制度化管道。唯有讓制度可行，科技治理才能真正成為環境保護的助力，而非新的行政摩擦點。