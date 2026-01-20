聽新聞
0:00 / 0:00

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本次聯署要求立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地。圖／聯合報系資料照片
本次聯署要求立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地。圖／聯合報系資料照片

內政部近期宣布有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行「農地改良」，雖有查核與監督機制，但仍引發社會各界對土壤汙染的關注。環保團體共同發起聯署（forms.gle/Jtr9UP8D6M7Wo1zd6），要求「農發條例施行細則」第2-1條不容侵犯及退讓，任何廢土都不得進入農地。

2021年「農業發展條例施行細則」增列第2-1條，明定禁止營建剩餘土石方等進入農地，確立農地農用的鐵則，並以法律明文規範農地填土標準，確保土壤不被汙染，避免重金屬、病原體入侵農田。

然而內政部國土管理署於今年1月14日逕自宣布，營建剩餘土石方可用於「農地改良」回填農地，明顯違反「農業發展條例施行細則」第2-1條；行政院1月15日召集部會，要求農業部放寬農發條例施行細則第2-1條。

環保團體表示，農業部竟局部同意篩分廢土進農地，卻忽略地方環保、農業局人力嚴重不足，篩分標準難以執行，形同紙上談兵，最終淪為非法棄置的掩護。

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學環境小組、看守台灣協會、苗栗縣環境保護協會等團體共同發起聯署，認為行政院罔顧農地農用大原則，用短期土方去化犧牲農地生產力，重金屬累積恐釀食安危機，且地方欠缺專業人力與設備，根本無法逐車認定土方是否潔淨，廢土可進農地政策，等同農安食安大開倒車。

聯署要求，立即撤銷放寬政策，「農發條例施行細則」第2-1條不容侵犯，嚴禁任何廢土進入農地，而行政院、內政部、農業部應公開1月14日至19日的會議紀錄，追究先宣布後補程序的行政疏失。

此外，許多農地發生違法傾倒廢土及廢棄物問題，政府應重視及面對，不能視而不見；另應加速土方全流向管理，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價來解決工程廢土問題。

延伸閱讀

土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

國土署：施工中案件若需暫置土方 可向地方政府申請

薑母鴨冷知識 主角是「白色番鴨」非黑鴨 農業部曝原因

急開土方新制協調會 楊瓊瓔示警：恐重創全台營建業

相關新聞

土方之亂延燒…營建廢土進農地？ 環團：不容退讓

土方之亂持續延燒，內政部近期傳出擬有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行農地改良，引發環團、農民不滿。環保團體昨共同發...

專家：一旦有害廢棄土碰到農地 等於判死刑

全台土方之亂持續延燒，儘管農業部強調，營建剩餘土石方不得回填於農地，農地改良之土質在農業發展條例施行細則也已有嚴格規範。...

營造公會為土方請命：9成有價值應活用

內政部國土署推動「營建剩餘土方全流向管理政策」，台灣區綜合營造業同業公會昨日召開記者會指出，新制在去化體系尚未到位前即全...

遭國土署嗆「大便自己收」 中市府反擊：土方配套不完備

土方之亂燒不停，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，前天卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中市都市發展局...

觀察站／民進黨從「愛鄉土」變調成「愛砂土」

近年來，全台各地的土方之亂已成國土治安的毒瘤，內政部國土署提出的答案之一，是擴增去化管道，其中包含「農地改良回填」。雖然...

土方之亂 營造公會陳煌銘籲：新增土資場執行進度拿出來

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日在「土方何去何從」記者會中表示，肯定這次政府解決土方問題的方向，但今年「土方全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。