土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
土方之亂延燒，營造公會理事長陳煌銘今天與各縣市營建代表舉行記者會，呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。記者潘俊宏／攝影
土方之亂延燒，營造公會理事長陳煌銘今天與各縣市營建代表舉行記者會，呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。記者潘俊宏／攝影

國土署今年1月1日實施營建剩餘土方全流向管理政策，政策上路後缺乏暫置場、沒有最終去處，導致營建業跳腳、工程停擺。營造公會理事長陳煌銘今天與各縣市營建代表舉行記者會表示，該政策執行顯然中央、地方政府不同調，全台暫置場與最終處理廠依然嚴重不足，政策畫大餅讓產業無路可走淪為棄兒，政府應該出面解決。

陳煌銘首先澄清營造剩餘棄物是寶貴資源，其中有九成是可以回收再利用，呼籲政策推行應該更細緻、認真看待，不要當成廢棄物來看，而且有一些農地整建的廢棄物都可以回填，為何營造業一些對環境無害的棄物無處可去。陳建議現在應該暫緩實施該政策，想出有效解決方式讓政策切實可行，或是找出臨時堆置地點讓工程不停滯；否則國土署雖提出「跳過暫置場」、「直送最終處理場」或「農用」及「填港」等策略，但現實是相關措施要等待年底才能執行，又或者在法規下的像農業部、環境部等部會根本不願配合。

陳煌銘進一步表示，工程挖出的砂石在經濟部叫「有價物料」，在營建業卻被定義為「廢土」，農業部更對營建餘土嚴格設限，許多部會規範自相矛盾，否則許多縣市要針對老舊建築辦理都更，會衍生更多的問題。

土方之亂延燒，營造公會理事長陳煌銘（左二）今天與各縣市營建代表舉行記者會，呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。記者潘俊宏／攝影
土方之亂延燒，營造公會理事長陳煌銘（左二）今天與各縣市營建代表舉行記者會，呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。記者潘俊宏／攝影
土方之亂延燒，營造公會今天舉行記者會呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。營造公會各縣市代表會前交換意見。記者潘俊宏／攝影
土方之亂延燒，營造公會今天舉行記者會呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。營造公會各縣市代表會前交換意見。記者潘俊宏／攝影
土方之亂延燒，營造公會理事長陳煌銘（右二）今天與各縣市營建代表舉行記者會，呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。記者潘俊宏／攝影
土方之亂延燒，營造公會理事長陳煌銘（右二）今天與各縣市營建代表舉行記者會，呼籲政府出面解決，制訂切實可行的政策。記者潘俊宏／攝影

