快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

國土署：施工中案件若需暫置土方 可向地方政府申請

中央社／ 台北20日電

「土方之亂」惹議，國土署說，目前既有土資場及最終處置場域總容量約1.5億立方公尺，足以因應營建工程需求，沒有開放農地暫置或用於農地改良。國土署指出，施工中案件如需暫置土方，可依規定向地方政府申請，但須做好管理措施。

高雄美濃大峽谷案引發各界重視，為防範非法傾倒廢土，內政部國土署今年1月1日起要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報；另祭出4項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等。

國土署透過新聞稿指出，為解決業者因應土方去化所面臨的困難，行政院顧問李孟諺昨天率內政部參事蔡長展及國土署代理署長朱慶倫，邀各縣市政府參與「推動土方全流程管理因應對策」說明會。

國土署說，會中達成共識，中央與地方應共同確保土石方管理及去化措施符合法律規範，並請各縣市政府積極媒合既有土資場收受土方，以確保施工中工程安全。

國土署表示，與會地方政府表達，目前有土方暫置急迫性，會中結論為，施工中案件如有土方暫置需求，依規定向地方申請，就可以暫置土方，但須做好相關管理措施。

國土署補充，中央已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填及填埋型土資場等擴增方案，共計可提供1.5億立方公尺，尚可滿足未來去化量。請地方政府利用內政部提供公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，以提供長期合法土方去處。

此外，國土署說，截至19日，全國裝機總申請量為5929輛，裝機中683輛，已有5246輛可上路，加上環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有7078輛可立即清運土石方，尚未裝設GPS的業者應盡速向內政部申請裝置及完成審驗。

國土署 內政部 砂石

延伸閱讀

急開土方新制協調會 楊瓊瓔示警：恐重創全台營建業

土方之亂疑爆停工潮 高雄市有解：營建工地直送高雄港區土地

土方新制讓土方無處去 高雄業者預言：春節後有中小型包商倒閉潮

「土方之亂」有解？工地開不了工炸鍋了 何欣純促台中港釋地5公頃救急

相關新聞

觀察站／民進黨從「愛鄉土」變調成「愛砂土」

近年來，全台各地的土方之亂已成國土治安的毒瘤，內政部國土署提出的答案之一，是擴增去化管道，其中包含「農地改良回填」。雖然...

土方之亂 營造公會陳煌銘籲：新增土資場執行進度拿出來

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日在「土方何去何從」記者會中表示，肯定這次政府解決土方問題的方向，但今年「土方全...

土方之亂 營造業公會理事長陳煌銘：全台百分百都工地受到影響

針對國土署推動「營建剩餘土方全流向管理政策」，台灣區綜合營造業同業公會今日召開記者會。理事長陳煌銘表示，目前全台受到影響...

台中土方之亂有解 國土署：台中港區內5公頃土地能容納20萬立方公尺

國民黨立委楊瓊瓔近期與台中市營造產業公會及相關業者，針對如何加速在地剩餘土石方去化問題開協調會，地方中央協調不攏。國土署...

土方之亂遭國土署嗆「自己大便自己收」 盧市府反擊：中央制度不完備

土方清運新制上路後，全台遭遇土方之亂，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，昨天卻遭國土署官員回應「自己的大便自...

土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

國土署今年1月1日實施營建剩餘土方全流向管理政策，政策上路後缺乏暫置場、沒有最終去處，導致營建業跳腳、工程停擺。營造公會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。