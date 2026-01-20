客運駕駛大缺工 南投靠1招新闢路線直達彰化雙鐵

國內駕駛缺工嚴重，公路客運路線縮減，南投縣逆勢新闢6673客運路線明天上路，但不使用大客車，改以九人座客車營運；公路局台中區監理所表示，駕駛九人座門檻低，可解決缺工，經營成本也較低，但只適合運量不高的路線。

公路局台中區監理所指出，大客車駕駛缺工嚴重，加上客運經營環境惡化，部分客運業者甚至難以正常營運，要新闢路線相當不容易，坦言6673客運路線再邀集業者投標時乏人問津，改以九人座營運後，在地的南投客運願挺身承擔。

公路客運路線若用九人座，駕駛比大客車好找，且相較大客車，同樣里程數的油耗量較低，經營成本也下降，客運業者較能接受，像6673草屯至彰化雙鐵的客運路線，也因此才能開通上路，由南投客運以5輛九人座客車投入營運。

該所副所長王英泰表示，一般客運巴士需職業大客車駕照，駕駛門檻高，持有者少，反觀九人座客車只要職業小型車駕照，較易考取也較多人持有，因此在大客車駕駛缺工下，且考量路線運量，不使用大客車，改以九人座客車也是替代方案。

但他也坦言，九人座客車因載運量有限，多是針對運量不高的偏遠路線，目前中部地區僅南投客運6653C台灣好行北港溪線「高鐵台中站至泰雅渡假村」，以及明天上路的6673路線，而業者後續可視營運後的運量需求，再去調整使用車型。

南投客運則表示，在駕駛員缺工嚴重狀況下，新闢路線風險大，初期能以九人座行駛評估運量，再透過增班或改變車行因應，但客運路線能否長久營運，整體載運量仍是關鍵，有人搭也才有辦法永續經營，所以仍盼彰投鄉親能多加搭乘使用。

國內大客車駕駛缺工嚴重，公路局中區監理所協助南投客運改以九人座客車營運，逆勢新闢6673客運路線，明天上路。記者賴香珊／攝影