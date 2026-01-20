快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

客運駕駛大缺工 南投靠1招新闢路線直達彰化雙鐵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國內大客車駕駛缺工嚴重，公路局中區監理所協助南投客運改以九人座客車營運，逆勢新闢6673客運路線，明天上路。記者賴香珊／攝影
國內大客車駕駛缺工嚴重，公路局中區監理所協助南投客運改以九人座客車營運，逆勢新闢6673客運路線，明天上路。記者賴香珊／攝影

國內駕駛缺工嚴重，公路客運路線縮減，南投縣逆勢新闢6673客運路線明天上路，但不使用大客車，改以九人座客車營運；公路局台中區監理所表示，駕駛九人座門檻低，可解決缺工，經營成本也較低，但只適合運量不高的路線。

公路局台中區監理所指出，大客車駕駛缺工嚴重，加上客運經營環境惡化，部分客運業者甚至難以正常營運，要新闢路線相當不容易，坦言6673客運路線再邀集業者投標時乏人問津，改以九人座營運後，在地的南投客運願挺身承擔。

公路客運路線若用九人座，駕駛比大客車好找，且相較大客車，同樣里程數的油耗量較低，經營成本也下降，客運業者較能接受，像6673草屯至彰化雙鐵的客運路線，也因此才能開通上路，由南投客運以5輛九人座客車投入營運。

該所副所長王英泰表示，一般客運巴士需職業大客車駕照，駕駛門檻高，持有者少，反觀九人座客車只要職業小型車駕照，較易考取也較多人持有，因此在大客車駕駛缺工下，且考量路線運量，不使用大客車，改以九人座客車也是替代方案。

但他也坦言，九人座客車因載運量有限，多是針對運量不高的偏遠路線，目前中部地區僅南投客運6653C台灣好行北港溪線「高鐵台中站至泰雅渡假村」，以及明天上路的6673路線，而業者後續可視營運後的運量需求，再去調整使用車型。

南投客運則表示，在駕駛員缺工嚴重狀況下，新闢路線風險大，初期能以九人座行駛評估運量，再透過增班或改變車行因應，但客運路線能否長久營運，整體載運量仍是關鍵，有人搭也才有辦法永續經營，所以仍盼彰投鄉親能多加搭乘使用。

國內大客車駕駛缺工嚴重，公路局中區監理所協助南投客運改以九人座客車營運，逆勢新闢6673客運路線，明天上路。記者賴香珊／攝影
國內大客車駕駛缺工嚴重，公路局中區監理所協助南投客運改以九人座客車營運，逆勢新闢6673客運路線，明天上路。記者賴香珊／攝影

南投縣 門檻

延伸閱讀

藤山步道傳婦人持刀追人 遊客嚇壞說要收驚

年前大掃除 彰化員林清潔隊鼓勵交流二手家具

台61線彰化段首座休息站定案 落腳鹿港預計明年2月開幕

彰化縣府「馬躍騰達」春聯明起索取 吳肇勳書法揮毫

相關新聞

客運駕駛大缺工 南投靠1招新闢路線直達彰化雙鐵

國內駕駛缺工嚴重，公路客運路線縮減，南投縣逆勢新闢6673客運路線明天上路，但不使用大客車，改以九人座客車營運；公路局台...

陽光行動／客運寒冬 學者：管制鬆綁 讓業者因應市場需求

國光客運去年三度延遲發薪，沒想到才剛跨完年，日前又第四度欠薪；新竹客運前年底已將桃竹苗地區的公路客運路線全收掉。客運業營...

陽光行動／台北轉運站冷清 映照客運興衰

疫後私人運具更加普及、旅遊移動習慣改變，加上雙鐵運具的競爭，讓國道客運深陷未見盡頭的冬眠期，原本人聲鼎沸的轉運站也成了蚊...

陽光行動／客運為何缺工？工時破碎客訴多 駕駛壓力大

國內駕駛缺工嚴重，公路客運駕駛還出現「高齡化」趨勢，加上道路混合車流難行駛，工時又長，甚至客訴多、還可能遭乘客辱罵，讓不...

陽光行動／國外應對客運駕駛荒 英專案募女駕駛 德推自駕接駁

不只台灣客運業缺乏駕駛新血注入，歐美等國也有同樣問題。根據歐洲道路運輸聯盟報告指出，歐洲公共長程巴士與旅遊客運駕駛缺口達...

陽光行動／雙層巴士上路 難救客運寒冬

大清早，基隆長庚醫院對面的候車站已出現搭車人潮，跨區就讀台北市明星高中的小明須六點廿分排隊，拚最晚六點四十分前上車，否則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。