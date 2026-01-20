陽光行動／客運為何缺工？工時破碎客訴多 駕駛壓力大

國內駕駛缺工嚴重，公路客運駕駛還出現「高齡化」趨勢，加上道路混合車流難行駛，工時又長，甚至客訴多、還可能遭乘客辱罵，讓不少駕駛直言「開車壓力好大」，都是讓年輕人不願投入客運業的困境。

交通部統計，公路汽車客運駕駛人數逐年下滑，一路從二○一二年的七二二一人，到前年底僅剩三五五一人，平均年齡則從四十五歲上升至五十點五歲。

以年齡區間來看，近十二年間，以廿五至卅九歲駕駛快速流失最嚴重，二○一二年底時仍有二○二二人，但到前年底僅剩四四五人，十二年減幅近七成八；四十至五十九歲駕駛雖然仍是主體，但人數也明顯下滑；反觀六十歲以上成唯一「穩定成長」區間。以二○二四年為例，六十歲以上駕駛已占一成五。

公路客運駕駛13年的變化 製表／邱瓊玉

有客運業者分析，物流駕駛工作內容單純、上班時間正常，且固定假日也能休息，客運業卻要早出晚歸，且須輪班假日不固定，因此不少年輕駕駛選擇做物流，是客運駕駛長期不足原因之一。

有駕駛直言，乘客投訴很多，每月至少遇兩、三次，舉凡塞車、冷氣太冷或太熱，甚至沒打招呼、沒報站名等都能是投訴理由，甚至還曾因幫婆婆媽媽搬行李而被客訴擅離駕駛座。

桃園客運駕駛田偲妤也分享，如何面對乘客的各式情緒與客訴，成了駕駛開車技術外的必備專業職能。她笑說，身為女性駕駛的優勢應該就是情緒較穩定，「我們正常做事就好，不怕無理取鬧」。

她也提到，客運駕駛工作缺點還包括陪小孩的時間少，雖然工時看似符勞基法規範，但得排班、時常早出晚歸，例如一早發車時間若是六時四十五分，得先騎車到發車的停車場，清晨五時半就要起床，孩子可能還在睡；中間休息時間看似很長，但傍晚五時多要再發一班車，就得工作到晚間十一時才收工，等於一大早出門深夜才返家。

首都客運羅東站駕駛長俞智琥嘆，有些客訴讓人搖頭，難怪沒新血想加入。記者黃義書／攝影

首都客運羅東站駕駛長俞智琥說，他很喜歡開車，但最後選擇擔任駕駛長，原因就在較不用跟乘客直接互動，客訴自然少，不然有些客訴聽了真的讓人直搖頭，感嘆難怪沒新血要做駕駛工作。