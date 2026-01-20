陽光行動／客運寒冬 學者：管制鬆綁 讓業者因應市場需求

國光客運去年三度延遲發薪，沒想到才剛跨完年，日前又第四度欠薪；新竹客運前年底已將桃竹苗地區的公路客運路線全收掉。客運業營運病灶多年，但交通部至今提不出具體且有效的藥方。交通學者認為，與其依賴補貼，政府不如鬆綁管制思維，包括運價調漲、轉運站聯營等，讓客運業者真正面對市場需求，開發出旅客真正需要的服務。

至於雙層巴士行駛高速的國道，也引發旅客關切安全問題。消基會交通組召集人李克聰提醒，台灣有很多高架路段，像是五楊高架等，考驗車輛耐風程度，呼籲上路前車測中心應審慎評估，加強雙層巴士在高架國道上對風力的抵抗力。

公路乘客 多半沒有其他選擇

淡江大學運管系退休教授張勝雄表示，疫後私人運具明顯成長，國道ＥＴＣ車次年增達雙位數，反映民眾購車與自行開車比率上升，加上疫情期間形成「避免密閉空間」的習慣，導致搭乘公車與客運意願下降。

他以二○一四年和二○二四年的數據相比，發現國道客運營業里程減少二成五，行駛班次少四成二，載客人數少百分之卅九，但平均載客率僅微幅上升，顯示業者並非靠「滿載」改善經營；旅客平均旅次長度也從八十八公里縮短至六十七公里，代表長途需求流失，只剩短途勉力支撐。

一般公路客運情況更嚴峻。近十年間旅客數大減六成八，班次剩下過去的百分之四十二，乘載率同步下滑。他認為，這顯示現在仍搭乘客運的一群人，多半是「沒有其他選擇」的乘客。

駕駛缺工 應先改善工作環境

張勝雄認為，班次設計、營運效率與薪資結構形成惡性循環。他指出，國道客運不能站位，尖峰時段運能彈性極低，經常出現尖峰上不了車、離峰大量空位閒置的情況，導致業者不願加開班次，進而影響駕駛收入，新血不願投入。想要藥到病除，政府應開放目前針對客運業管制的思維，鬆綁對經營、價格、服務面的管制。

李克聰也說，與其開放雙層巴士，不如思考運價合理調漲的可能性，讓國道客運也有經費改善基礎設施，提升服務品質，撕掉國道客運「廉價運輸」的標籤；透過轉運站聯營也是方式。

陽明交大運輸研究所教授邱裕鈞則說，關鍵還是要解決駕駛荒，建議先改善工作環境及社會形象，並以女性駕駛為召募重點，殺出一條生路。

對此，公路局表示，今年啟動路網瘦身調整計畫，包括中短途區域路線整併和優化，評估合併、增班或調整班次可能性，預計今年底前完成。