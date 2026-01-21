啃老族成犯罪高危險群…運將不捨兒大學畢開小黃 她反讚：已是一種成功

近期連續發生震驚社會的重大命案，包括三重一名36歲無業、長期啃老的獨子，因不滿父母每月僅給予5,000元零用錢，持刀砍殺雙親共37刀；去年12月19日台北車站攻擊事件，兇手張文同樣是成年人、無業，長期依靠母親匯款維生。兩起案件一為弒親、一為隨機殺人，皆引發社會對家庭支持系統與社會安全網的深刻反思。

對此，資深媒體人「莎莉夫人」在臉書發文直言，當一個人主動自絕於社會、拒絕為自己的人生負責時，再嚴密的社會安全網，也未必救得了他。莎莉夫人指出，這兩名兇手的共同點是拒絕他人管束，卻又不願為自己的人生承擔責任，而其父母則因不忍心孩子受苦，只能以金錢維繫最低限度的生存支持，最終卻釀成無法挽回的悲劇。

她表示，社會常將成年子女不自立歸咎於原生家庭的縱容，理論上父母可以斷絕金援、要求子女搬離，逼其自立；但現實中，有多少父母真的忍心看著孩子失業沒有收入？能不擔心孩子在外沒有吃飯錢、繳不出房租？坦言很多父母都知道要放手，但「一輩子就是放不下心」。

「莎莉夫人」文中分享了一段溫暖的故事。透露有回在高雄娘家搭乘一對計程車夫妻的車，兩人輪班駕駛維生。其兒子大學畢業、服完兵役後，因文科背景求職困難，補習多年準備高考卻屢試不中，履歷表上幾乎沒有工作經驗。母親雖擔憂兒子的未來，但也只能安慰自己「他沒學壞、健康活著就好」。

最終，這名兒子主動提出接替父親開夜班計程車，體恤父母年邁與辛勞。即便母親擔心他覺得開計程車「沒面子」，兒子卻回應：「我有正當工作，有什麼丟臉的？」

雖然母親一開始確實有一種莫名其妙、不知被什麼打敗的鬱卒感，或許會覺得兒子走了一大圈，讓他念書補習花了這麼多錢，結果是當計程車司機，但「莎莉夫人」安慰她：「妳兒子很孝順，他會體恤爸媽的辛苦，這樣的孩子就不會走歪路，妳可以放心了。妳也要為自己感到幸福，有一個體貼的孩子。」

這段故事讓「莎莉夫人」感嘆，達不到父母期待、成不了人中龍鳳沒關係，能夠自食其力、為自己的人生負責，本身就是一種成功。