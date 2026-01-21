三重「蔥油餅夫妻」遭獨子殺害 律師：趕走啃老子女才是真愛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
廖姓老翁及許妻遭獨子廖男持刀砍死，夫婦生前在三重擺設蔥油餅餐車，頗獲好評。圖／臉書粉專翁翁旅食空間提供
新北市三重日前發生一起震驚社會的弒親案件，一對以賣蔥油餅維生多年的夫妻，竟遭吸毒成癮的獨子持刀殺害。兩人辛苦養育孩子長大，本該在退休年紀享清福，卻長期活在兒子討錢、施暴的恐懼中，最終命喪親子之手，令人不勝唏噓。

對此，律師蘇家宏昨(20)日在臉書發文指出，這起案件不是「不夠努力」，而是悲劇來得太突然，也揭露毒品、家暴與家庭界線模糊交織下的嚴重後果。

蘇家宏指出，依《刑法》第272條規定，殺害直系血親尊親屬屬於加重刑責的重罪，最輕刑期為15年以上有期徒刑，最重可判死刑，且此類案件將由國民法官審理，可以預期會量處最重死刑。

他強調，毒品是人生悲劇的重要推手，這是一個獨子也是「毒子」，吸毒會讓人無法自拔，還可能導致暴斃、駕車奪命，甚至喪失理智犯下不可挽回的錯誤，呼籲家人若發現親友吸毒，應設法協助戒毒，必要時甚至應舉報，讓法律介入強制戒治，「雖然有吸毒前科，也比起整個人生毀掉好。」

在扶養義務方面，蘇家宏指出，依現行法律，父母對子女的扶養責任原則上只到18歲，除非成年子女「不能維持生活」且「沒有謀生能力」，否則父母無須持續提供經濟支援。對於身心健全的成年子女，即使暫時沒工作，也具備謀生能力，不能將父母當提款機，更不能啃老，因為沒有法律上的權利。

針對家暴問題，他呼籲父母若遭子女施暴，在第一次發生時就應嚴格處理，依《家庭暴力防治法》申請保護令，要求子女搬離住所、禁止騷擾索錢，必要時可聲請強制就醫或戒毒。他指出，隱忍並非幫助孩子，反而可能釀成更大的悲劇。

對於「啃老族」現象，蘇家宏直言，若成年子女在家中不工作、不感恩，甚至出現家暴行為，父母有權要求其搬離，並無讓其同住的義務，「逼孩子獨立，才是真愛」，一定要下決心趕走啃老族子女。

最後，他呼籲社會應從這起悲劇中汲取教訓，法律不是要父母放棄孩子，而是在撐不住時，幫助劃清界線，將遺憾轉化為保護自己與家人的力量。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆洲弒親案 啃老 親子關係 家暴 戒毒 國民法官 死刑

