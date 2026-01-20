蔥油餅夫妻遭砍37刀雙雙身亡 法院裁定逆子羈押禁見
新北市賣蔥油餅夫妻遭砍37刀雙雙身亡，逞凶逆子廖姓男子逃2天落網，確有逃亡、滅證事實，新北地院認今晚裁定羈押，禁止接見通信。
蘆洲區36歲廖姓男子長期啃老疑索討零用錢不成，本月17日涉持開山刀砍殺年邁雙親多刀致死，逃亡2天後，昨晚在新莊區落網，警方詢問後今天下午2時許移送新北地檢署，檢方複訊後下午5時許向法院聲押。
新北地院法官今晚開庭訊問並參酌檢察官所提相關事證，認為廖男涉犯殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，今晚9時裁定廖男羈押且禁止接見通信。
