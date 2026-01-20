蘆洲啃老男逆倫砍殺雙親…逃亡2天落網 檢方今訊後聲押

新北市蘆洲區廖姓男子長期啃老疑索討零用錢不成，本月17日涉持開山刀砍殺年邁雙親多刀致死，逃亡2天後昨晚在新莊區落網，新北檢方今複訊後，認為廖男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重罪，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，今天下午5時向法院聲請羈押禁見。

蘆洲區36歲廖男因不滿父母管教太嚴，加上從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，前晚又嫌母親每月僅給5千元零用錢太少，與父母發生爭吵後，持刀瘋砍雙親37刀致死，廖男逃亡2天，昨晚在新莊區遭警方逮捕到案。

據了解，死者廖男夫妻倆與獨子廖男，在蘆洲區中山一路一處公寓租屋居住已30年。廖男表妹陳女前因聯繫不上表哥，前往廖男租屋處按鈴也都無人回應，在門口打給表哥時發現屋內傳出手機鈴聲但卻無人接聽，陳女心覺有異於是報警。蘆洲警趕抵會同陳女、里長及鎖匠開門後赫見廖男與許女倒臥客廳，地面全是血跡。鎮

警方封鎖現場採證，檢察官也到場相驗，發現廖男後腦、左手、左手肘共被砍24刀，有明顯抵抗、搏鬥跡象；許女則是後腦、背部遭砍13刀，且後腦被砍至凹陷，兩人刀傷皆深可見骨，顯見凶嫌意圖致人於死。警方調閱監視器鎖定案發後離家失聯的死者兒子廖男涉案，經2天追緝，昨晚6時許在新莊區逮捕廖男。

警方詢問後今天下午2時許依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後今天傍晚向法院聲押禁見。