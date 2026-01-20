聽新聞
瘋砍雙親後腦宛如剁肉餡 蘆洲啃老兒描述犯行冷靜程度嚇壞人
新北市蘆洲區傳出逆倫血案，36歲廖男疑不滿每月5千元零用錢太少，持刀猛砍父母37刀致死，廖男犯案後逃亡45小時落網。據了解，廖男被逮時有露出緊張神情，之後就恢復平靜，描述犯案過程時情緒正常並無起伏，冷血行徑讓警方也不禁搖頭。
犯下這起弒親逆倫血案的廖男，平時遊手好閒靠打零工及向父母索討金錢維生。死者姪子怒控，廖男從20幾歲起就不斷跟許母要錢，每次都索討好幾千元，一個月至少討3、4萬元，根本不是他自己所稱的每月5千元。
廖男供稱，17日晚間在家中向母親索討5千元，但母親要給不給，他憤而持上周上網購買的開山刀與母親發生爭吵，最後母親仍有給他5千元。此時父親剛好回來，見到許母給了他零用錢氣的唸了他幾句，他又與父親發生激烈爭吵，隨即就持刀猛砍雙親。
據了解，廖男砍殺雙親過程中幾近失控，廖父雖伸手抵擋，但廖男殺紅了眼，宛若剁肉餡般朝父母後腦瘋砍，導致夫妻倆後腦被砍到凹陷，背部、手部也都刀刀見骨，顯見廖男凶殘程度。
廖男被逮後自稱犯案後頭腦一片空白，在三重三和路將機車棄置後，搭上計程車跟司機說：「我要離開蘆洲。」計程車司機將他載到新莊區思源路與中原路口，廖男出聲表示要下車，接著徒步走了約1公里多來到新莊運動公園，這2天就在運動公園附近亂繞。
警方昨天晚間6時許在新莊區新泰路216巷發現廖男行蹤，立即上前將他逮捕，廖男被逮當下稍微露出緊張神情，隨後恢復平靜，整個應訊過程情緒也正常，對於犯案過程一一交代情緒並未起伏，冷血行徑讓警方也不禁搖頭，警方詢後將他依殺害直系尊親屬罪嫌移送新北地檢署偵辦。
