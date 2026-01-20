新北蘆洲逆倫血案老父母滿手刀傷何來？ 高大成：以為兒不會動手

新北市蘆洲區男子廖聰賢因嫌父母親每月僅給的零用錢少，涉嫌持開山刀砍殺年邁父母親。法醫高大成今天說，從廖父母的刀傷多在腦部、雙手及手肘來看，屬於典型「防禦性傷口」，顯示曾試圖空手奪刀，這種情況多半發生在親人之間，因為認為對方不敢真的動手。

高大成說，透過傷口出血量可判斷廖的父母是否生前遭砍殺，若刀傷出血量大，即代表兩人遭砍時仍有心跳，但若出血量不多，則可能是死亡後遺體遭破壞。另外也可查看兩人的頭部是否有瘀青，可從此判斷是否先被重物擊昏，才遭持刀攻擊。

他感嘆，廖父母的傷勢集中在手部，這類分布屬於「典型防禦性傷口」，可以顯示曾試圖空手奪刀，且這種情況多半發生在親人之間，因為親人往往會認為對方不敢真的動手。

高大成說，以往發生的逆倫命案多半與賭博、吸毒有關，當子女承受極大金錢壓力，向父母討要金錢不成時，雙方即可能會爆發口角衝突，最終便會失控。因此推測，凶嫌廖男當時可能與父母談判金錢時發生口角，進而以重物攻擊父母，隨後因對方清醒試圖阻止，才持刀痛下殺手。

據了解，廖聰賢平日無業，偶爾打零工維生，其父母平時則以販賣蔥油餅為業，廖因缺錢花用常與父母要錢。廖男疑因不滿父母每月只給5千元零用錢，向母親抱怨後又與父親爆發衝突，並拿出預藏開山刀先砍殺父親後再殺死母親。

警方昨天在新莊一處巷弄內將他逮捕，廖還聲稱「從小被打罵到大，已經忍很久了」。檢警相驗，發現廖父後腦、雙手與手肘有20多處刀傷，廖母後腦、背部及雙手也有10處多刀，且雙方手部皆布滿傷痕。