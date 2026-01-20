啃老還嫌零用錢太少…獨子砍死蘆洲賣蔥油餅雙親 親友罵：殺父母對嗎？

新北市蘆洲區36歲廖男因嫌父母每月給5千元零用錢太少，17日晚間與父母爭執後竟持開山刀瘋砍父母致死，廖男犯案後離家逃逸。警方透過對面宮廟監視器鎖定廖男涉案，經45小時追緝昨天在新莊逮捕廖男，詢後依殺害直系尊親屬罪嫌移送法辦。

蘆洲警方前天（18日）中午12時許接獲陳姓女子報案，表示表哥廖男聯繫不上，至廖男租住處查看致電發現屋內手機鈴聲在響，擔心表哥發生意外。警方到場後會同里長、陳女並請來鎖匠開門，赫見廖男及妻子許女倒臥客廳，廖男後腦、雙手、手肘共被砍24刀、許女後腦、背部被砍13刀，後腦被砍到凹陷已明顯死亡多時，地上滿是血跡。

警方訪查鄰居得知，死者廖姓夫妻白天在三重區仁愛街開小貨車賣蔥油餅，每天早上10時出門做生意，賣完就收攤回家。廖父每周二、四、六還會到與陳姓表妹合開的宮廟扶乩問事。但夫妻倆獨子廖男卻遊手好閒，靠打零工及向父母索討金錢維生。

警方立即封鎖現場採證，發現客廳、走道地上滿是血液，鑑識人員差點都沒地方可走，流理台發現有清洗血液痕跡。2名死者財物皆完整，死者獨子卻不知去向。

警方訪查鄰居及調閱監視器發現，17日中午死者夫妻賣蔥油餅結束返家後，死者廖父外出至宮廟扶乩問事。晚間9時許鄰居聽聞廖男家中傳出爭吵及哀號聲，監視器發現晚間9時7分廖父拿便當走路返回租處，不久後9時30分左右夫妻倆獨子揹著背包匆忙騎機車離開，研判廖男涉有重嫌。

警方調查發現，廖男念高職期間與女友育有一名非婚生兒子，雙方因個性問題最後分開，孩子則由女方扶養就此失去聯繫。廖男退伍後靠打零工維生，其餘時間幾乎都在家上網玩遊戲，靠著父母辛苦賣蔥油餅每月給他零用錢。

警方調閱監視器發現廖嫌事發後騎車離家，停在三重區三和路後搭計程車前往新莊運動公園周邊，這2天都在附近遊蕩，警方出動大批警力前往查緝，45小時候在新莊區新泰路216巷內逮捕正在遊蕩的廖男。

廖男被逮時神情恍惚，供稱從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，一周前上網花了1100元購買開山刀預謀砍殺父母。當天晚間因母親還沒給5千元零用錢，與母親發生爭吵，後來父親返家時又唸了他幾句，他才會持開山刀砍殺父母，逃亡2天都躲在施工中的景觀樓過夜。承辦警員痛斥，「你怎麼下得了手？」廖男此時才稍微露出後悔神情。警方詢後將他依殺害直系尊親屬罪嫌移送新北地檢署偵辦。

當警方正準備將廖男移送時，死者親友聞訊趕來分局，對著載運廖男的警車狂拍車窗，大罵，「出來，畜牲、垃圾！殺自己父母對嗎？」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線