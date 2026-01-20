嫌5千零用錢太少弒賣蔥油餅雙親 家屬怒斥：每月至少討3、4萬

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方將殺害雙親的廖男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影
警方將殺害雙親的廖男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影

新北市蘆洲區67歲廖男與75歲妻子許女17日晚間遭獨子持刀砍死，行凶的廖男逃亡2天昨晚被逮。死者親友聞訊前來警局氣憤的表示，廖男從20幾歲起就不斷跟許母要錢，每次都索討好幾千元，一個月至少討3、4萬元，根本不是他說的每月5千元。

死者廖男及許女的姪子指出，三伯母（許女）到40歲時才向神明求來這個獨子，從小對他相當寵愛，不料卻是來討債。夫妻倆每天辛苦賣蔥油餅，一份才賺25元，直到現在還在租房子，但賺來的錢都被兒子揮霍掉了。姪子說三伯父跟伯母真的很善良、很古意，但三伯母實在太寵兒子了。

姪子說，廖男平時很宅，父母在做蔥油餅時他也不會幫忙搬麵粉，也不常來宮廟，都待在家裡不知道在幹嘛，就是一個好吃懶做的人。

廖姓老翁及許婦夫妻遭獨子廖男持刀砍死。圖／臉書粉專翁翁旅食空間提供
廖姓老翁及許婦夫妻遭獨子廖男持刀砍死。圖／臉書粉專翁翁旅食空間提供
警方在新莊區新泰路逮捕廖男。記者黃子騰／翻攝
警方在新莊區新泰路逮捕廖男。記者黃子騰／翻攝

