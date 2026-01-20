聽新聞
0:00 / 0:00
嫌5千零用錢太少弒賣蔥油餅雙親 家屬怒斥：每月至少討3、4萬
新北市蘆洲區67歲廖男與75歲妻子許女17日晚間遭獨子持刀砍死，行凶的廖男逃亡2天昨晚被逮。死者親友聞訊前來警局氣憤的表示，廖男從20幾歲起就不斷跟許母要錢，每次都索討好幾千元，一個月至少討3、4萬元，根本不是他說的每月5千元。
死者廖男及許女的姪子指出，三伯母（許女）到40歲時才向神明求來這個獨子，從小對他相當寵愛，不料卻是來討債。夫妻倆每天辛苦賣蔥油餅，一份才賺25元，直到現在還在租房子，但賺來的錢都被兒子揮霍掉了。姪子說三伯父跟伯母真的很善良、很古意，但三伯母實在太寵兒子了。
姪子說，廖男平時很宅，父母在做蔥油餅時他也不會幫忙搬麵粉，也不常來宮廟，都待在家裡不知道在幹嘛，就是一個好吃懶做的人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言