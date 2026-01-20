快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘆洲蔥油餅夫婦遭啃老兒瘋砍慘死 逆子被逮身上僅剩587元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
廖男在新莊運動公園附近閒晃。記者黃子騰／翻攝
廖男在新莊運動公園附近閒晃。記者黃子騰／翻攝

新北市蘆洲區36歲廖男疑不滿父母管教太嚴，且從小就遭打罵，17日晚間又嫌母親給的5千元零用錢太少，竟持刀殺害雙親後逃逸。經45小時逃亡後昨晚在新莊被逮。廖男供稱弒親後思緒混亂，才會在新莊漫無目的的遊走。確切犯案動機仍待釐清。

據了解，犯下逆倫血案的廖男是家中獨子，平時遊手好閒靠打零工及父母每月給的零用錢維生，是鄰居及親友眼中的啃老族。被殺害的廖父及許母每天早上10時開著小貨車至三重賣蔥油餅，賣完就收攤，廖父還與陳姓表妹合開宮廟，每周二、四、六晚間7時在宮廟內替信徒扶乩問事。

廖男17日晚間因不滿母親給的每月5千元零用錢太少，與母親發生爭執，加上認為父母管教太嚴，竟持開山刀砍死父母。檢警相驗發現，廖父後腦、雙手、手肘共被砍24刀，許母後腦、背部被砍13刀，且後腦幾乎被砍至凹陷，顯見廖男凶殘程度。

廖男犯案後騎機車逃至三重，將機車棄置後搭計程車至新莊運動公園附近，接著就在體育公園景觀樓工地過夜，白天則在運動公園附近閒晃，昨晚6時許被巡邏經過的新莊警方逮捕，當時廖男身上原本攜帶的1千多元現金花到僅剩587元。

廖男落網後供稱當晚因每月5千元零用錢太少與母親爭吵，加上長期與父母感情不好，從小到大都被打罵，已經忍很久了才會動手。當天是等父親回來，先殺父再弒母。逃亡2天都躲在施工中的景觀樓過夜。但警方鑑識時發現，許母身上血液幾乎都已經乾涸，廖父血液則還濕潤，明顯與廖男先砍父再砍母供詞不符，確切犯案原因仍待警方釐清，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。

警方將殺害雙親的廖男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影
警方將殺害雙親的廖男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影
廖男白天在新莊運動公園閒晃。記者黃子騰／翻攝
廖男白天在新莊運動公園閒晃。記者黃子騰／翻攝

蘆洲弒親案

延伸閱讀

嫌每月5千元零用錢太少…36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴

啃老男弒雙親躲工地睡2天 晚間落網辯：父母管教太嚴

落網了！蘆洲啃老男逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

蘆洲弒親震撼社會 專家：中年失業、長期無業、藥癮或酒癮是危險因子

相關新聞

影／蘆洲蔥油餅夫婦遭啃老兒瘋砍慘死 逆子被逮身上僅剩587元

新北市蘆洲區36歲廖男疑不滿父母管教太嚴，且從小就遭打罵，17日晚間又嫌母親給的5千元零用錢太少，竟持刀殺害雙親後逃逸。...

不滿管太嚴 啃老兒37刀砍死雙親

六十七歲廖姓男子與七十五歲許姓妻子前天中午被發現陳屍新北市蘆洲區家中客廳，二人被砍卅七刀；警方昨晚在新莊逮捕涉嫌行凶的死...

老人家暴黑數多 專家：風險遭掩蓋

新北市蘆洲區逆子弒雙親命案，社會局調查，案家無家暴或脆弱家庭通報紀錄。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，沒通報不等於沒...

早上賣蔥油餅晚上扶乩 老夫妻不曾通報家暴卻遇害

新北蘆洲區發生逆倫血案，當地恆德里里長李常孝說，事發當晚鄰居曾聽到爭執和尖叫聲，可惜沒能來得及阻止悲劇；凶嫌疑有吸毒惡習...

嫌每月5千元零用錢太少…36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴

新北市蘆洲區36歲廖男因不滿父母管教太嚴，加上從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好。前晚又嫌母親每月僅給5千元零用錢...

啃老男弒雙親躲工地睡2天 晚間落網辯：父母管教太嚴

新北市蘆洲區67歲廖男與75歲許妻，遭啃老的獨子持刀瘋砍陳屍家中。凶嫌犯案後騎車逃至三重區棄車後搭計程車至新莊體育場閒晃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。