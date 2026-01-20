聽新聞
影／蘆洲蔥油餅夫婦遭啃老兒瘋砍慘死 逆子被逮身上僅剩587元
新北市蘆洲區36歲廖男疑不滿父母管教太嚴，且從小就遭打罵，17日晚間又嫌母親給的5千元零用錢太少，竟持刀殺害雙親後逃逸。經45小時逃亡後昨晚在新莊被逮。廖男供稱弒親後思緒混亂，才會在新莊漫無目的的遊走。確切犯案動機仍待釐清。
據了解，犯下逆倫血案的廖男是家中獨子，平時遊手好閒靠打零工及父母每月給的零用錢維生，是鄰居及親友眼中的啃老族。被殺害的廖父及許母每天早上10時開著小貨車至三重賣蔥油餅，賣完就收攤，廖父還與陳姓表妹合開宮廟，每周二、四、六晚間7時在宮廟內替信徒扶乩問事。
廖男17日晚間因不滿母親給的每月5千元零用錢太少，與母親發生爭執，加上認為父母管教太嚴，竟持開山刀砍死父母。檢警相驗發現，廖父後腦、雙手、手肘共被砍24刀，許母後腦、背部被砍13刀，且後腦幾乎被砍至凹陷，顯見廖男凶殘程度。
廖男犯案後騎機車逃至三重，將機車棄置後搭計程車至新莊運動公園附近，接著就在體育公園景觀樓工地過夜，白天則在運動公園附近閒晃，昨晚6時許被巡邏經過的新莊警方逮捕，當時廖男身上原本攜帶的1千多元現金花到僅剩587元。
廖男落網後供稱當晚因每月5千元零用錢太少與母親爭吵，加上長期與父母感情不好，從小到大都被打罵，已經忍很久了才會動手。當天是等父親回來，先殺父再弒母。逃亡2天都躲在施工中的景觀樓過夜。但警方鑑識時發現，許母身上血液幾乎都已經乾涸，廖父血液則還濕潤，明顯與廖男先砍父再砍母供詞不符，確切犯案原因仍待警方釐清，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。
