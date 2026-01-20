聽新聞
老人家暴黑數多 專家：風險遭掩蓋

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北市蘆洲區逆子弒雙親命案，社會局調查，案家無家暴或脆弱家庭通報紀錄。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，沒通報不等於沒風險，老人保護與性侵害是通報黑數極高領域，背後牽涉多重文化與結構因素，長輩抱持家醜不外揚，遭不當對待仍隱忍，面臨情感與責任的拉扯。

張淑慧說，長輩擔心通報會害了子孫，陷入糾結而錯過求助時機；許多長者對通報後能獲得實際保護措施不清楚，擔心警察或社工介入「人走了、問題還在」，讓自身處境更危險。

衛福部推「社區初級預防」，鼓勵鄰里互助機制，成為第一線觀察者與通報者；張淑慧說，很多時候是鄰居聽到聲音，但不確定能否通報，也不知如何通報。

她提醒，家中有吸毒者易成為家暴與老人保護風險高危群體。國外研究顯示，成癮者往往在社會支持系統中逐漸被排除，回原生家庭尋求資源，長者常成為唯一願意接納的人，卻缺乏有效因應能力。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，弒親案加害者為中年男性，伴隨失業、失婚或成癮問題，逐漸與社會脫節，只能依賴父母生活。當經濟、生活資源長期仰賴父母，加上藥癮或酒癮影響情緒與行為控制，家庭內衝突便容易累積。

張淑卿觀察，中年失業、無法自立的子女，長輩一方面不忍放手，又期待孩子振作、回歸正常生活，反覆勸說、嘮叨，也加劇衝突。當外界期待與自身挫折交織，極易引爆暴力行為。

蘆洲弒親案

