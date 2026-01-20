聽新聞
0:00 / 0:00

早上賣蔥油餅晚上扶乩 老夫妻不曾通報家暴卻遇害

聯合報／ 記者黃子騰王慧瑛／新北報導

新北蘆洲區發生逆倫血案，當地恆德里里長李常孝說，事發當晚鄰居曾聽到爭執和尖叫聲，可惜沒能來得及阻止悲劇；凶嫌疑有吸毒惡習，淪為啃老族，還殺死父母，「這社會怎麼變成這樣，沒有倫常了」。

據調查，死者夫婦平常周一至周六在三重區仁愛街開小貨車賣蔥油餅，月休四天工作勤奮。蔥油餅味美價廉，不少老顧客從小吃到大，Google Map評論達四．九顆星，還有知名美食部落客造訪，被稱三重隱藏版銅板價美食。

死者廖男除了賣蔥油餅，另與表妹在蘆洲區長安街合開宮廟，和妻子周日會到宮廟喝茶聚會；他並擔任乩身，每周三天在宮廟替信眾扶乩問事，案發當晚他在宮廟幫信眾問完事，返家遇害。

涉嫌弒親的廖嫌平時打零工，多靠父母資助維生；鄰居表示他十多年前曾與女友育有一名非婚生兒子，後來女友獨自撫養小孩，雙方極少聯繫。

李常孝說，他和死者房東是親戚，經了解這對夫婦感情不錯，雖上了年紀，但身體狀態不差，在當地租屋住公寓四樓，連同車位租金一萬元，房租都按時繳，不曾延遲。

他說當天和警察一同開門，發現滿地血跡，因要保留現場採驗跡證，警察要求他別入內，他沒目擊命案現場，但可以想見「那真的殺到失去理智了」。

他說死者夫婦不曾因家暴等事件對外求助，竟就這樣離開，被遊手好閒的兒子殺死，讓人非常感慨。

蘆洲弒親案

延伸閱讀

蘆洲弒親案引關注 專家點出老人家暴常見結構性風險

鄭伊健「百萬人推理」涉網紅遇害事件 懶理酸民負評「認真就輸了」

早上賣蔥油餅晚間扶乩問事畫面曝光 沒想到蘆洲夫妻遭獨子砍死

蘆洲老夫婦命案無通報紀錄 專家：老人家暴黑數多、風險遭掩蓋

相關新聞

嫌每月5千元零用錢太少…36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴

新北市蘆洲區36歲廖男因不滿父母管教太嚴，加上從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好。前晚又嫌母親每月僅給5千元零用錢...

啃老男弒雙親躲工地睡2天 晚間落網辯：父母管教太嚴

新北市蘆洲區67歲廖男與75歲許妻，遭啃老的獨子持刀瘋砍陳屍家中。凶嫌犯案後騎車逃至三重區棄車後搭計程車至新莊體育場閒晃...

落網了！蘆洲啃老男逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

新北市蘆洲區67歲廖男與75歲妻子許女，昨午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上有10多處刀傷明顯死亡。警調屋內監...

蘆洲弒親震撼社會 專家：中年失業、長期無業、藥癮或酒癮是危險因子

新北市蘆洲發生駭人弒親命案，年邁夫妻陳屍住處，疑與同住的中年兒子有關，引發社會震驚。專家指出，從過往多起弒親與重大老人家...

蘆洲弒親案引關注 專家點出老人家暴常見結構性風險

新北市蘆洲發生駭人弒親命案，2名年邁長者陳屍住處，案件震驚社會。對此，專家指出，從近年老人保護與重大家庭暴力案件來看，加...

不滿管太嚴 啃老兒37刀砍死雙親

六十七歲廖姓男子與七十五歲許姓妻子前天中午被發現陳屍新北市蘆洲區家中客廳，二人被砍卅七刀；警方昨晚在新莊逮捕涉嫌行凶的死...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。