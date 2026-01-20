早上賣蔥油餅晚上扶乩 老夫妻不曾通報家暴卻遇害

新北蘆洲區發生逆倫血案，當地恆德里里長李常孝說，事發當晚鄰居曾聽到爭執和尖叫聲，可惜沒能來得及阻止悲劇；凶嫌疑有吸毒惡習，淪為啃老族，還殺死父母，「這社會怎麼變成這樣，沒有倫常了」。

據調查，死者夫婦平常周一至周六在三重區仁愛街開小貨車賣蔥油餅，月休四天工作勤奮。蔥油餅味美價廉，不少老顧客從小吃到大，Google Map評論達四．九顆星，還有知名美食部落客造訪，被稱三重隱藏版銅板價美食。

死者廖男除了賣蔥油餅，另與表妹在蘆洲區長安街合開宮廟，和妻子周日會到宮廟喝茶聚會；他並擔任乩身，每周三天在宮廟替信眾扶乩問事，案發當晚他在宮廟幫信眾問完事，返家遇害。

涉嫌弒親的廖嫌平時打零工，多靠父母資助維生；鄰居表示他十多年前曾與女友育有一名非婚生兒子，後來女友獨自撫養小孩，雙方極少聯繫。

李常孝說，他和死者房東是親戚，經了解這對夫婦感情不錯，雖上了年紀，但身體狀態不差，在當地租屋住公寓四樓，連同車位租金一萬元，房租都按時繳，不曾延遲。

他說當天和警察一同開門，發現滿地血跡，因要保留現場採驗跡證，警察要求他別入內，他沒目擊命案現場，但可以想見「那真的殺到失去理智了」。

他說死者夫婦不曾因家暴等事件對外求助，竟就這樣離開，被遊手好閒的兒子殺死，讓人非常感慨。