不滿管太嚴 啃老兒37刀砍死雙親

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
涉嫌殘忍弒親的廖姓男子昨晚落網，他稱不滿零用錢太少，且父母「管太嚴」而行凶。記者黃子騰／攝影
涉嫌殘忍弒親的廖姓男子昨晚落網，他稱不滿零用錢太少，且父母「管太嚴」而行凶。記者黃子騰／攝影

六十七歲廖姓男子與七十五歲許姓妻子前天中午被發現陳屍新北市蘆洲區家中客廳，二人被砍卅七刀；警方昨晚在新莊逮捕涉嫌行凶的死者卅六歲獨生子，他供稱不滿零用錢太少，且父母管太嚴，「已經忍很久了」。警方漏夜偵詢，今天依殺人罪嫌移送偵辦。

警方調查，死者夫婦在蘆洲區中山一路租屋居住卅年，平時開小貨車賣蔥油餅為生；卅六歲獨子同住，打零工，常遊手好閒，十年前曾吸毒被抓。

前天中午十二時許，死者廖男陳姓表妹與表嫂相約洗頭，到理髮院未見嫂子出現，打電話給廖男也未接，前往住處查看；陳女連續按電鈴都無回應，再次打電話，聽到屋內手機鈴聲卻無人接聽，擔心出事報警。

警方會同里長找鎖匠開門，見廖男與許女倒臥客廳，早已身亡，二人幾被亂刀砍死，警方採證時客廳全是血，幾乎無法行走；檢方到場相驗，發現廖男後腦、左手、左手肘被砍廿四刀，死前曾抵抗搏鬥，許女後腦、背部遭砍十三刀，後腦被砍至凹陷，兩人刀傷深可見骨，手段極凶殘。

鄰居供稱，十七日晚間約九時，死者家中曾傳出爭吵哀號，九時七分左右，廖男從外返回住處，不久也傳出廖男慘叫聲。

警方鎖定死者兒子追查，監視器顯示當晚九時卅一分凶嫌騎機車離家，到三重改搭計程車至新莊體育館附近下車後消失；警方在其機車置物箱內起獲疑似犯案開山刀，通報查緝，昨晚六時許在新莊新泰路逮到人。

廖嫌供稱，當晚因每月五千元零用錢太少與母親爭吵，加上長期與父母感情不好，從小到大都被打罵，已經忍很久了才會動手。當天是等父親回來，先殺父再弒母。逃亡兩天都躲在施工中的景觀樓過夜。

蘆洲弒親案

