啃老男弒雙親躲工地睡2天 晚間落網辯：父母管教太嚴

新北市蘆洲區67歲廖男與75歲許妻，遭啃老的獨子持刀瘋砍陳屍家中。凶嫌犯案後騎車逃至三重區棄車後搭計程車至新莊體育場閒晃。警方經2天追緝後，新莊警今晚6時15分在新莊新泰路將凶嫌逮捕，並起獲1把美工刀，已帶回警局偵訊中。

據了解，凶嫌前天晚間犯案後，騎乘機車至三重區三和路，為躲避警方查緝將機車停在路旁，隨後搭乘計程車至新莊運動公園附近，下車後就在附近閒晃，並躲在施工中的景觀樓過夜，昨天白天起床後繼續在新莊運動公園附近亂繞。

蘆洲警調閱監視器鎖定行蹤，通報新莊警協助追捕，新莊分局中平派出所警員今晚6時15分巡邏時行經新泰路261巷時，發現疑似身影立即上前盤查，在他身上查獲一把美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗、現金1千多元，背包內還有換下來的衣物。

警方將凶嫌帶回蘆洲分局，他初步供稱因父母管他管很嚴，從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，已經忍很久了才會買刀預謀犯案。確切犯案動機仍待偵訊釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線