蘆洲弒親案引關注 專家點出老人家暴常見結構性風險

新北市蘆洲發生駭人弒親命案，2名年邁長者陳屍住處，案件震驚社會。對此，專家指出，從近年老人保護與重大家庭暴力案件來看，加害者常具備高度相似的高風險背景，包括中年失業或長期無業、就業適應困難、藥癮或酒癮問題，且多與父母同住、經濟高度依賴家庭，卻未被社會安全網及早接住。

輔仁大學社工系教授王潔媛表示，部分中年子女因就業路徑與過往世代不同，加上少子化、延遲成熟現象，畢業後長期未穩定就業，甚至回到原生家庭生活；若再疊加藥癮、酒癮等成癮問題，情緒控制與行為判斷能力下降，家庭衝突便可能急遽升高。她也指出，若暴力行為出現高度殘忍、失控情形，往往已非單純衝突，而可能涉及成癮發作或心理狀態失序。

她進一步分析，許多類似案件在事前並無家暴或老人保護通報，並非代表問題不存在，而是長輩往往不願檢舉自己的孩子。一方面擔心留下紀錄、影響孩子未來，另一方面也憂心一旦通報、申請保護令，孩子被迫離家後「無處可去」，反而衍生更大的風險。這樣的兩難，使不少長輩選擇隱忍，導致風險長期累積。

王潔媛指出，老人保護實務介入面臨高度挑戰，即便社工進入家庭，也須尊重長者意願，無法強制申請保護令，而保護令本身也需具體事證與法律程序，並非「一申請就能通過」。加上長者往往對家庭衝突羞於啟齒，社工需透過多次訪視、詢問鄰里與親友，才能逐步拼湊出家庭全貌，但在現行高案量壓力下，實務上極為困難。

她也提醒，酒癮與藥癮具有高度不可逆性，介入成效有限，且成癮者常伴隨日夜顛倒、情緒失控、破壞行為，長期讓家庭承受巨大壓力。此外，部分個案還涉及未被診斷的心理疾病或社會適應困難，長期被社會排除，缺乏支持系統，使家庭成為唯一承載壓力的場域。

王潔媛強調，從制度面來看，政府與社會應更及早關注中年失業、成癮、長期與父母同住卻缺乏社會連結的高風險族群，不能等到悲劇發生後才回頭檢討。她指出，老人保護不只是事後介入，更需要社區層級的早期發現與支持，協助長輩在壓力累積前，能安全說出口、有人陪著走，才能真正降低弒親與重大家庭暴力事件的發生。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885