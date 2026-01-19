蘆洲弒親震撼社會 專家：中年失業、長期無業、藥癮或酒癮是危險因子

新北市蘆洲發生駭人弒親命案，年邁夫妻陳屍住處，疑與同住的中年兒子有關，引發社會震驚。專家指出，從過往多起弒親與重大老人家暴案件來看，加害者多具有高度相似的風險背景，包括中年失業、長期無業、藥癮或酒癮問題，且經濟高度依賴年邁父母，卻長期未被社會安全網有效接住。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，這類案件的加害者多為中年男性，部分人並非單純「啃老族」，而是因失業、失婚或成癮問題，逐漸與社會脫節，最終只能回到原生家庭依賴父母生活。當經濟、生活資源長期仰賴父母，加上藥癮或酒癮影響情緒與行為控制，家庭內的衝突便容易累積，成為暴力的溫床。

她指出，許多長輩在面對中年失業、無法自立的子女時，往往抱著「又愛又恨」的矛盾心情，一方面不忍放手，另一方面又期待孩子振作、回歸正常生活，反覆勸說、嘮叨，卻可能在無形中加劇衝突。尤其對於已長期失業、又有藥酒癮問題的中年子女而言，重返職場與社會並非易事，當外界期待與自身挫折交織，極易引爆暴力行為。

她強調，社會往往只在悲劇發生後才看見這群人，但實際上，這些中年失業、成癮、長期依賴父母的男性，本身也是需要被及早介入與協助的高風險族群。過去民間團體多次呼籲，政府應針對這類表面上看似「照顧者」、實際上卻高度脆弱的中年子女，建立更積極、專門的輔導與支持機制，包括就業輔導、成癮治療、心理諮商及家庭支持服務，避免家庭壓力最終以暴力形式爆發。

張淑卿也提醒，酒癮問題在台灣嚴重，酒精取得容易、戒斷困難，是許多家庭暴力與老人受虐案件背後被忽略的關鍵因素。她呼籲，除強化社會安全網介入外，也應協助長者學習更合宜的溝通方式，並鼓勵家庭在壓力過大時，主動向就業輔導、心理諮商或社安網體系求助，避免家庭悲劇一再重演。

她最後指出，類似案件一旦發生，加害者往往在事後陷入極度後悔、自責，甚至出現自殺意念，而其他家屬也可能承受龐大的羞愧與社會排斥感，讓整個家庭陷入更深的困境。若能在悲劇發生前及早看見、接住這些高風險家庭與被忽略的對象，或許才能真正降低弒親與重大家庭暴力事件的發生。

