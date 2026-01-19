快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

早上賣蔥油餅晚間扶乩問事畫面曝光 沒想到蘆洲夫妻遭獨子砍死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
廖男平時晚間都在宮廟替信眾扶乩問事。圖／翻攝自臉書社團北隆宮
廖男平時晚間都在宮廟替信眾扶乩問事。圖／翻攝自臉書社團北隆宮

新北市蘆洲區昨天發生駭人聽聞的弒親案，67歲廖男與75歲許婦被發現身中10多刀血幾乎流光慘死家中，獨子廖男事後失聯涉重嫌。警方查出前晚（17日）9時許聽到廖家傳出爭吵聲及哀嚎聲，昨天中午表妹會同警方進屋後才驚見夫妻倆陳屍客廳。

據了解，死者廖姓夫妻在三重區仁愛街開小貨車賣蔥油餅，因味美價廉、外酥內軟吸引許多饕客，還有知名美食部落客造訪，被譽為三重銅板價美食。廖男除了賣蔥油餅外，還在蘆洲區與表妹開設宮廟，平時周二、周四、周六晚間7時在宮廟內替信眾扶乩問事，廖妻倆周末上午也會到宮廟與親友聚會。

17日晚間9時許鄰居曾聽聞廖家傳出爭吵及哀嚎聲，晚間9時7分廖男自宮廟返回家中，9時31分死者獨子廖男離開家中，騎機車到三重後棄置在三和路，隨後搭乘計程車至新莊後失去蹤影。

與廖男合開宮廟的陳姓表妹周日（18日）上午未見廖男夫妻來宮廟，致電也都未接，因擔心出意外於是前往廖男住處查看，在門口致電時聽到屋內傳來手機聲心覺不妙立即報警。警方會同陳女及鎖匠開門，一入內赫見廖男夫妻倆陳屍客廳，客廳地面全是血，警方採證時幾乎無法行走。

檢察官昨天下午相驗發現廖男後腦、左手、左手肘有10多處刀傷，且雙手都有刀傷有抵抗、搏鬥跡象，研判是徒手擋刀。而許婦則是後腦、背部、左右手有10餘處刀傷，2人多處刀傷均深度見骨，顯見獨子廖男凶殘程度。但2名死者確切致命傷仍待擇期解剖釐清。

警方在廖男住處門口拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
警方在廖男住處門口拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
廖姓老翁及許婦夫妻遭獨子廖男持刀砍死。圖／臉書粉專翁翁旅食空間授權提供
廖姓老翁及許婦夫妻遭獨子廖男持刀砍死。圖／臉書粉專翁翁旅食空間授權提供
疑似廖男砍殺父母使用的凶刀。記者黃子騰／翻攝
疑似廖男砍殺父母使用的凶刀。記者黃子騰／翻攝

蘆洲弒親案 夫妻 蔥油餅 檢察官 死亡

延伸閱讀

蘆洲老夫婦命案無通報紀錄 專家：老人家暴黑數多、風險遭掩蓋

目睹蘆洲老夫妻慘死租屋處 里長：啃老族殺父母完全沒人性

蘆洲雙屍現場血漫地面鑑識警幾乎無處站 警研判血幾乎流光

蘆洲啃老男逆倫砍殺雙親 蔥油餅老夫婦中10多刀慘死傷勢曝光

相關新聞

早上賣蔥油餅晚間扶乩問事畫面曝光 沒想到蘆洲夫妻遭獨子砍死

新北市蘆洲區昨天發生駭人聽聞的弒親案，67歲廖男與75歲許婦被發現身中10多刀血幾乎流光慘死家中，獨子廖男事後失聯涉重嫌...

蘆洲老夫婦命案無通報紀錄 專家：老人家暴黑數多、風險遭掩蓋

新北市蘆洲區近日發生重大兇殺案件，社會局表示，案家過往並無家暴或脆弱家庭通報紀錄。對此專家指出，是否「沒有通報」，不等於...

目睹蘆洲老夫妻慘死租屋處 里長：啃老族殺父母完全沒人性

新北蘆洲區發生逆倫血案，經營蔥油餅攤車的廖姓夫婦身中多刀陳屍家中，里長說，事發前鄰居有聽到爭執和尖叫聲，可惜沒能來得及阻...

蘆洲雙屍現場血漫地面鑑識警幾乎無處站 警研判血幾乎流光

新北市蘆洲區發生逆倫凶殺案，打零工維生的36歲廖男前晚（17日）在家中持刀狂砍67歲廖父與75歲許母，2人後腦、背部身中...

蘆洲啃老男逆倫砍殺雙親 蔥油餅老夫婦中10多刀慘死傷勢曝光

新北市蘆洲區昨天發生逆倫血案，經營蔥油餅攤車的廖姓夫婦被發現陳屍家中，2人後腦、背部、雙手身中10多刀倒臥客廳，身上有明...

蘆洲夫妻遭殺害 社會局：無家暴及脆弱家庭通報紀錄

新北市蘆洲區近日發生夫妻雙亡命案，引發外界關注。新北市社會局表示，經查此家庭過往並無家暴通報紀錄，也未列入脆弱家庭通報系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。