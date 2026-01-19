早上賣蔥油餅晚間扶乩問事畫面曝光 沒想到蘆洲夫妻遭獨子砍死

新北市蘆洲區昨天發生駭人聽聞的弒親案，67歲廖男與75歲許婦被發現身中10多刀血幾乎流光慘死家中，獨子廖男事後失聯涉重嫌。警方查出前晚（17日）9時許聽到廖家傳出爭吵聲及哀嚎聲，昨天中午表妹會同警方進屋後才驚見夫妻倆陳屍客廳。

據了解，死者廖姓夫妻在三重區仁愛街開小貨車賣蔥油餅，因味美價廉、外酥內軟吸引許多饕客，還有知名美食部落客造訪，被譽為三重銅板價美食。廖男除了賣蔥油餅外，還在蘆洲區與表妹開設宮廟，平時周二、周四、周六晚間7時在宮廟內替信眾扶乩問事，廖妻倆周末上午也會到宮廟與親友聚會。

17日晚間9時許鄰居曾聽聞廖家傳出爭吵及哀嚎聲，晚間9時7分廖男自宮廟返回家中，9時31分死者獨子廖男離開家中，騎機車到三重後棄置在三和路，隨後搭乘計程車至新莊後失去蹤影。

與廖男合開宮廟的陳姓表妹周日（18日）上午未見廖男夫妻來宮廟，致電也都未接，因擔心出意外於是前往廖男住處查看，在門口致電時聽到屋內傳來手機聲心覺不妙立即報警。警方會同陳女及鎖匠開門，一入內赫見廖男夫妻倆陳屍客廳，客廳地面全是血，警方採證時幾乎無法行走。