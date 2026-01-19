蘆洲老夫婦命案無通報紀錄 專家：老人家暴黑數多、風險遭掩蓋

新北市蘆洲區近日發生重大兇殺案件，社會局表示，案家過往並無家暴或脆弱家庭通報紀錄。對此專家指出，是否「沒有通報」，不等於「沒有風險」，在老人保護議題上，長期存在高度黑數，許多衝突與暴力往往被家庭文化與資訊落差掩蓋，難以被及早發現。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，老人保護與性侵害一樣，都是通報黑數極高的領域，背後牽涉多重文化與結構因素。首先，許多長輩抱持「家醜不外揚」的觀念，即便遭受不當對待，也選擇隱忍；其次，長輩往往擔心通報後會「害了子女或孫子」，產生情感與責任上的拉扯；再者，許多長者對通報後能獲得的實際保護措施並不清楚，擔心警察或社工介入後「人走了、問題還在」，反而讓自身處境更危險。

她指出，相較於兒少保護有學校、老師等系統性通報網絡，老人若長時間待在家中、生活圈單純，外界很難察覺異狀，即便外出買菜、就醫，也常被誤認為跌倒或意外，缺乏進一步辨識的可能，導致許多老人受暴案件長期未被揭露。

張淑慧進一步說明，這也是近年衛福部積極推動「社區初級預防」的重要原因，希望透過鄰里互助機制，讓鄰居、里幹事、社區工作者能成為第一線的觀察者與通報者，「很多時候，聲音是鄰居先聽到的，但大家不確定能不能通報，也不知道該怎麼通報。」

她也提醒，在部分家庭結構中，若家中有吸毒成癮者，更容易成為家庭暴力與老人保護風險的高危群體。國外研究顯示，成癮者成年後，往往在社會支持系統中逐漸被排除，最後回到原生家庭尋求資源，長者常成為唯一願意接納的人，卻缺乏有效因應能力，衝突與暴力風險隨之升高。

「如果國家能夠及早介入成癮者家庭，提供家庭支持與社工資源，不只可以提升成癮者復歸社會的機會，也有助於預防家庭暴力、兒少保護與老人保護問題的發生。」張淑慧指出，衛福部目前已有成癮者家庭支持方案，但多半仰賴毒防系統轉介，社區端對相關資源的認識仍有限，呼籲地方政府加強宣導，讓社區成為接住高風險家庭的重要節點。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線