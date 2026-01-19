目睹蘆洲老夫妻慘死租屋處 里長：啃老族殺父母完全沒人性

新北蘆洲區發生逆倫血案，經營蔥油餅攤車的廖姓夫婦身中多刀陳屍家中，里長說，事發前鄰居有聽到爭執和尖叫聲，可惜沒能來得及阻止悲劇。里長談到，這對夫妻在當地租屋20多年，勤快地做著攤車生意維持家計，卻被啃老族兒子殺死，實在讓人感慨。

蘆洲恆德里長李常孝說，這對夫妻感情不錯，賣蔥油餅做攤車生意多年，雖然上了年紀，但身體狀態不差，他們沒有自己的房子，在當地租屋住公寓4樓，住了20年左右，連同車位租金1萬元，相當佛心的價格。

李常孝說，廖姓夫婦應該只有生一名兒子，這男子疑似有吸毒惡習，沒有正常工作，淪為啃老族，變成老父母在養下一代，非常不應該。

李常孝指出，廖姓老夫婦平時忙著做生意，和鄰居互動機會不多，很少參與里內活動，但鄰居對他們印象不錯，觀察他們是質樸的人。

死者廖姓夫妻周末上午會到附近宮廟與親友聚會，昨天上午卻未出現，陳姓表妹致電廖男未接，直接到廖男租屋處查看，在門口發現屋內傳出手機鈴聲但卻無人接聽，擔心有異狀立即報警。

蘆洲派出所警員昨天聯繫里長李常孝到場，會同鎖匠破門，發現老夫妻陳屍屋內。李孝常說，事發後鄰居議論紛紛，有人提到，事發前聽到爭執聲、尖叫聲，判斷當時屋內可能發生親子衝突，可惜來不及阻止悲劇。

李常孝說，這對夫妻不曾因家暴等因素對外求助，很遺憾人就這樣離開，還是被自己遊手好閒的兒子殺死，讓人非常感慨，「這社會怎麼變成這樣，沒有倫常了。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885