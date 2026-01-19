蘆洲雙屍現場血漫地面鑑識警幾乎無處站 警研判血幾乎流光

新北市蘆洲區發生逆倫凶殺案，打零工維生的36歲廖男前晚（17日）在家中持刀狂砍67歲廖父與75歲許母，2人後腦、背部身中10多刀深可見骨慘死。警方赫見客廳全是血，採證時幾乎無法行走，研判2名死者大量失血致死，可見廖男犯案凶殘程度。

據了解，在三重區仁愛街經營蔥油餅攤車的廖姓夫妻，與獨子廖男一同租住在蘆洲區中山一路這處公寓已30多年。廖姓夫妻每天上午約10時出門賣蔥油餅，賣完就收攤，因味美價廉在Google評論上擁有4.9的高分。但獨子廖男卻遊手好閒打零工維生，大部分時間都窩在家玩遊戲，2015年曾因吸毒被裁罰。

據悉，廖姓夫妻周末上午都會到附近宮廟與親友聚會，但昨天（18日）上午卻未出現，陳姓表妹致電廖男因都未接，於是直接到廖男租屋處查看，在門口致電時發現屋內傳出手機鈴聲但卻無人接聽，心覺有異報警。警方會同陳女及鎖匠進入後，赫見廖姓夫妻倒臥客廳死亡多時。

檢察官昨天下午至凶案現場相驗，發現廖男後腦、左手、左手肘有10多處刀傷，且雙手都有刀傷有抵抗、搏鬥跡象，研判是徒手擋刀。而許婦則是後腦、背部、左右手有10餘處刀傷，2人多處刀傷均深度見骨，顯見獨子廖男凶殘程度。但2名死者確切致命傷仍待擇期解剖釐清。

