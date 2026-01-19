蘆洲啃老男逆倫砍殺雙親 蔥油餅老夫婦中10多刀慘死傷勢曝光

新北市蘆洲區昨天發生逆倫血案，經營蔥油餅攤車的廖姓夫婦被發現陳屍家中，2人後腦、背部、雙手身中10多刀倒臥客廳，身上有明顯抵抗搏鬥的痕跡，刀傷深可見骨因失血過多明顯死亡。監視器拍下獨子廖男事後騎車離家，警方正積極追緝中。

據了解，死者67歲廖姓老翁與75歲許姓妻子，與36歲獨子廖男在蘆洲區中山一路1處公寓租屋居住30多年，每月房租1萬元。廖姓夫妻平時在三重區仁愛街開小貨車賣蔥油餅，每天早上10時出門賣蔥油餅，賣完就收攤，因味美價廉在Google評論上擁有4.9的高分。但獨子廖男卻是打零工維生，平時遊手好閒，2015年時曾因吸毒被裁罰。

據悉，死者廖姓夫妻周末上午都會到附近宮廟與親友聚會，但昨天（18日）上午卻未出現，陳姓表妹致電廖男因都未接，於是直接到廖男租屋處查看，在門口致電時發現屋內傳出手機鈴聲但卻無人接聽，心覺有異立即報警。

蘆洲警方獲報趕抵會同陳女並找鎖匠開門，一進入後赫見廖姓夫婦躺臥客廳地上全是血跡，2人身中10多刀明顯死亡。警方採證發現，廖男後腦、左手、左手肘10餘刀，且有抵抗搏鬥痕跡，許女背部、後腦、左右手10餘刀，刀傷深可見骨有致命意圖。

鄰居向警方表示，廖姓夫婦平時見面時都會與鄰居主動打招呼，為人和善，17日晚間9時許曾聽到死者屋內傳出哀嚎聲，沒多久後凶嫌廖男就騎車倉皇離開，並將機車棄置在三重區三和路，隨後搭乘計程車前往新莊區。蘆洲警方到場採證發現機車內有一把疑似作案用的開山刀，目前正循線追緝中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885