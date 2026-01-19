蘆洲老夫婦遭獨子砍死陳屍 家中監視器錄下逆子行凶過程

新北市蘆洲區驚傳兒子弒父母命案。在三重賣蔥油餅的67歲廖男與75歲妻子許女昨午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上有10多處刀傷明顯死亡。警調屋內監視器發現獨子廖男持刀砍死父母後騎車逃逸往新莊方向逃逸，目前正積極追緝中。

據了解，死者廖男夫妻在三重經營蔥油餅攤車，廖男表妹陳女昨天上午致電廖男無人接聽，覺得有異於是前往廖男位於蘆洲區中山一路住處查看，不料陳女到廖男住處門口撥電話時，僅聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，陳女擔心發生意外立即報警。