蘆洲老夫婦遭獨子砍死陳屍 家中監視器錄下逆子行凶過程

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方在三重查獲凶嫌廖男丟棄的機車。記者黃子騰／翻攝
警方在三重查獲凶嫌廖男丟棄的機車。記者黃子騰／翻攝

新北市蘆洲區驚傳兒子弒父母命案。在三重賣蔥油餅的67歲廖男與75歲妻子許女昨午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上有10多處刀傷明顯死亡。警調屋內監視器發現獨子廖男持刀砍死父母後騎車逃逸往新莊方向逃逸，目前正積極追緝中。

據了解，死者廖男夫妻在三重經營蔥油餅攤車，廖男表妹陳女昨天上午致電廖男無人接聽，覺得有異於是前往廖男位於蘆洲區中山一路住處查看，不料陳女到廖男住處門口撥電話時，僅聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，陳女擔心發生意外立即報警。

蘆洲警獲報趕抵，會同陳女請鎖匠開門進入後，赫見廖男與妻子許女倒臥客廳已明顯死亡，地面有大量血跡，立即圍起封鎖線進行採證。鑑識人員初步檢視2名死者頭部、身上有十多處刀傷已明顯死亡。警方經調閱客廳監視器，赫見死者30多歲獨子廖男17日晚間持刀猛砍父母直至父母倒臥血泊，廖男清理身上血跡換衣後騎機車離家，將機車棄置在三重後再搭計程車至新莊，目前警方正循線追緝中。

廖男夫妻經營的蔥油餅攤車。記者黃子騰／翻攝
廖男夫妻經營的蔥油餅攤車。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區中山一路發生雙屍命案。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區中山一路發生雙屍命案。記者黃子騰／翻攝
警方在廖男住處門口拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
警方在廖男住處門口拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
疑似廖男砍殺父母使用的凶刀。記者黃子騰／翻攝
疑似廖男砍殺父母使用的凶刀。記者黃子騰／翻攝

