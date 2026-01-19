聽新聞
蘆洲葱油餅攤商夫妻身中10多刀陳屍家中 獨子前晚倉皇騎車離家
新北市蘆洲區驚傳雙屍命案。67歲廖男與75歲妻子許女昨天中午12時許被發現陳屍家中客廳，2人頭部及身上有十多處刀傷已明顯死亡。警方立即封鎖現場採證，經調閱監視器發現死者30多歲獨子17日晚9時騎車離家後失聯疑涉重嫌，正積極追緝中。
據了解，死者廖男夫妻在三重經營蔥油餅攤車，廖男的表妹陳姓女子昨天上午致電廖男無人接聽，覺得有異於是前往廖男位於蘆洲區中山一路住處查看，不料陳女在廖住處前撥電話，僅聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，陳女擔心發生意外立即報警。
蘆洲警獲報趕抵，會同陳女請鎖匠開門進入後，赫見廖男與妻子許女倒臥客廳已明顯死亡，地面有大量血跡，立即圍起封鎖線進行採證。鑑識人員初步檢視2名死者頭部、身上有十多處刀傷。經調閱監視器發現死者30多歲獨子17日晚間9時自廖男住處騎機車離去後，至今都聯繫不上，懷疑死者兒子涉有重嫌，目前已組成專案小組並報請檢察官指揮積極查緝中。
