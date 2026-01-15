聽新聞
0:00 / 0:00

吶喊要高鐵 宜蘭不分藍綠拉布條要求快核定

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭地方人士擔心高鐵延伸宜蘭計畫生變，不分藍綠昨天拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵！」記者戴永華／攝影
宜蘭地方人士擔心高鐵延伸宜蘭計畫生變，不分藍綠昨天拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵！」記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫近期遭藍、綠前官員批評錯誤政策，地方擔心計畫生變，宜蘭藍、綠政治人物昨到縣府拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」，強調全台民眾都受益，喊話中央盡速核定。壯圍鄉鄉長沈清山批「前朝官員」不知宜蘭人長年交通不便的痛，呼籲要有「悲憫心」。

北宜高鐵爭論不斷，高鐵延伸宜蘭計畫去年底國發會審過，進入行政院核定階段。前政委張景森日前貼文反對，交通部前部長賀陳旦、內政部前部長李鴻源等人也質疑4千億元蓋高鐵效益何在？

宜蘭高鐵特定區目前規畫400多公頃，鄰近的壯圍鄉農地也畫入；壯圍鄉公所昨發動「力挺高鐵」行動，集結近百人到縣府前廣場力挺高鐵。

「北宜高鐵攸關宜蘭百年發展，不得不做。」壯圍鄉長沈清山表示，此案原本推展順利，但最近有些前朝退休官員「老思維」貼文造成影響，西部交通便捷，「人家蓋高鐵叫做經濟發展、民生需要，宜蘭長年交通建設落後，才做一條高鐵就被說是炒地皮，這樣合理嗎？」他怒批根本「呷人夠夠」。

立委陳俊宇說，北宜高鐵是地方不分黨派的共識，不只是地方建設，更是全台「一日生活圈」鐵道網串聯台北到台東、屏東的關鍵路段，不只宜蘭人使用，全台民眾都受益。民進黨縣長參選人林國漳也表示，北宜高鐵是串聯全台、實現一日生活圈的關鍵工程，未來宜蘭將成為東西部交通重要轉運節點。

議長張勝德說，交通建設攸關宜蘭長遠發展，高鐵等重大交通建設，須評估是否真正符合宜蘭需求、有完整配套、能兼顧生活品質與區域平衡。代理縣長林茂盛說，縣府配合中央政策推動「高鐵車站特定區」都市計畫，預計今年6月送交通部，交通是宜蘭發展命脈，高鐵能紓解國5塞車，請中央盡速核定，爭取2036年完工通車。

延伸閱讀

泰高鐵工程事故增至30死 總理阿努廷放話列黑名單：追究承包商責任

喪母又罹癌…13歲學生逆境求學讓人鼻酸 宜蘭縣府聯手蓮記飄香饌送暖

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

相關新聞

吶喊要高鐵 宜蘭不分藍綠拉布條要求快核定

高鐵延伸宜蘭計畫近期遭藍、綠前官員批評錯誤政策，地方擔心計畫生變，宜蘭藍、綠政治人物昨到縣府拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」，...

面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

高鐵延伸宜蘭計畫最近被行政院前政委張景森等人批評錯誤政策，地方擔心重大建設生變，宜蘭藍綠政治人物今天拉布條吶喊「宜蘭人要...

北宜高鐵爭議 鐵道局：運能增3倍 效益明確

北宜高鐵爭議不斷，交通部鐵道局昨強調，直鐵案因「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸、共用路廊無法大幅增班，加上涉及拆遷民宅校舍、...

北宜高鐵案 柯文哲批在炒地皮 應政策討論

北宜高鐵建設計畫進入行政院核定階段，民眾黨前主席柯文哲批評「以四千億元興建北宜高鐵不符合市場經濟效益」，根本在炒地皮，呼...

高鐵延伸宜蘭促北台區域交通及產業發展 國發會：具計畫效益與競爭力

高鐵延伸宜蘭案目前正等待行政院核定，但卻招致外界批評。國發會表示，該方案有助於改善目前台鐵樹林至七堵路段之運輸瓶頸、紓緩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。