面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

高鐵延伸宜蘭計畫最近被行政院前政委張景森等人批評錯誤政策，地方擔心重大建設生變，宜蘭藍綠政治人物今天拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵！」壯圍鄉鄉長沈清山怒批「前朝官員」不知宜蘭人長年身處交通不便的痛，怒氣脫口大罵「王八蛋」，包括縣長、議長、立委及議員都站出來力挺高鐵，喊話中央儘速核定。

北宜高鐵或北宜直鐵的好壞利弊，一直以來都有爭論。高鐵延伸宜蘭計畫去年底已經通過國發會審查，正進入行政院核定階段。前政委張景森日前貼文反對高鐵、交通部前部長賀陳旦及內政部前部長李鴻源等人也質疑4000億元下去蓋高鐵的效益何在？

位於宜蘭市的高鐵站址目前規畫400多公頃，部分鄰近的壯圍鄉農地也都畫入高鐵特區，壯圍鄉公所今天發起「力挺高鐵」行動，集結近百人到縣府前廣場表達力挺高鐵的心聲。

鄉長沈清山表示，此案原本推展順利，但最近有些前朝退休官員「老思維」貼文 影響此案，西部地區高速公路快速道路與高鐵交通便捷，人家蓋高鐵叫做經濟發展與民生需要，宜蘭長年交通建設落後，才做一條高鐵，就被說成炒地皮，這樣合理嗎？呷人夠夠，社會不斷進步發展，北宜高鐵攸關百年發展，不得不做。

立委陳俊宇說，高鐵建設是地方不分黨派的共識，目前也都過了討論要北宜高鐵或北宜直鐵的階段，興建北宜高鐵不只是地方建設，而是全台「一日生活圈」鐵道網，更是串聯台北到台東、屏東的關鍵路段，不只宜蘭人使用，全台民眾都受益。

議長張勝德指出，政府面對不同聲音，應該秉持開放態度，讓資訊透明，民眾清楚了解政策利弊與配套，所以中央在規畫國家級建設時，地方不是被動接受者，而是溝通與討論的夥伴。

他強調，交通建設攸關宜蘭長遠發展，不論是高鐵、鐵路或其他重大建設，最重要的是「是否真正符合宜蘭需求、是否有完整配套、是否能兼顧生活品質與區域平衡」。

縣府代理縣長林茂盛說，縣府配合中央政策推動「高鐵車站特定區」都市計畫，目前進度超前部署，預計今年6月送交通部，交通是宜蘭發展命脈，高鐵能紓解國5塞車，請中央儘速核定，爭取2036年完工通車。