快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭地方人士擔心高鐵延伸宜蘭計畫生變，藍綠政治人物今天站出來力挺高鐵建設，壯圍鄉長沈清山更怒批「前朝官員」不知宜蘭人交通不便的痛，怒氣脫口大罵「王八蛋」。記者戴永華／攝影
宜蘭地方人士擔心高鐵延伸宜蘭計畫生變，藍綠政治人物今天站出來力挺高鐵建設，壯圍鄉長沈清山更怒批「前朝官員」不知宜蘭人交通不便的痛，怒氣脫口大罵「王八蛋」。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫最近被行政院前政委張景森等人批評錯誤政策，地方擔心重大建設生變，宜蘭藍綠政治人物今天拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵！」壯圍鄉鄉長沈清山怒批「前朝官員」不知宜蘭人長年身處交通不便的痛，怒氣脫口大罵「王八蛋」，包括縣長、議長、立委及議員都站出來力挺高鐵，喊話中央儘速核定。

北宜高鐵或北宜直鐵的好壞利弊，一直以來都有爭論。高鐵延伸宜蘭計畫去年底已經通過國發會審查，正進入行政院核定階段。前政委張景森日前貼文反對高鐵、交通部前部長賀陳旦及內政部前部長李鴻源等人也質疑4000億元下去蓋高鐵的效益何在？

位於宜蘭市的高鐵站址目前規畫400多公頃，部分鄰近的壯圍鄉農地也都畫入高鐵特區，壯圍鄉公所今天發起「力挺高鐵」行動，集結近百人到縣府前廣場表達力挺高鐵的心聲。

鄉長沈清山表示，此案原本推展順利，但最近有些前朝退休官員「老思維」貼文 影響此案，西部地區高速公路快速道路與高鐵交通便捷，人家蓋高鐵叫做經濟發展與民生需要，宜蘭長年交通建設落後，才做一條高鐵，就被說成炒地皮，這樣合理嗎？呷人夠夠，社會不斷進步發展，北宜高鐵攸關百年發展，不得不做。

立委陳俊宇說，高鐵建設是地方不分黨派的共識，目前也都過了討論要北宜高鐵或北宜直鐵的階段，興建北宜高鐵不只是地方建設，而是全台「一日生活圈」鐵道網，更是串聯台北到台東、屏東的關鍵路段，不只宜蘭人使用，全台民眾都受益。

議長張勝德指出，政府面對不同聲音，應該秉持開放態度，讓資訊透明，民眾清楚了解政策利弊與配套，所以中央在規畫國家級建設時，地方不是被動接受者，而是溝通與討論的夥伴。

他強調，交通建設攸關宜蘭長遠發展，不論是高鐵、鐵路或其他重大建設，最重要的是「是否真正符合宜蘭需求、是否有完整配套、是否能兼顧生活品質與區域平衡」。

縣府代理縣長林茂盛說，縣府配合中央政策推動「高鐵車站特定區」都市計畫，目前進度超前部署，預計今年6月送交通部，交通是宜蘭發展命脈，高鐵能紓解國5塞車，請中央儘速核定，爭取2036年完工通車。

民進黨縣長參選人林國漳新聞稿表示，只要是對宜蘭縣民好的政策，都應該理性支持、務實規劃，此案經過審慎評估與多方討論，值得全力支持，未來宜蘭將成為東西部交通的重要轉運節點，北宜高鐵是串連全台、實現一日生活圈的關鍵工程。

宜蘭地方人士擔心高鐵延伸宜蘭計畫生變，藍綠政治人物今天拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵！」記者戴永華／攝影
宜蘭地方人士擔心高鐵延伸宜蘭計畫生變，藍綠政治人物今天拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵！」記者戴永華／攝影
宜蘭縣府代理縣長林茂盛表示，縣府配合北宜高鐵建設，推動「高鐵車站特定區」都市計畫案，目前進度超前預計6月送到中央核定。記者戴永華／攝影
宜蘭縣府代理縣長林茂盛表示，縣府配合北宜高鐵建設，推動「高鐵車站特定區」都市計畫案，目前進度超前預計6月送到中央核定。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭 行政院 張景森 宜蘭 林國漳

延伸閱讀

北宜高鐵挨批決策失序 綠營縣長參選人林國漳稱讚好政策：應該支持

張景森批評政府興建北宜高鐵是錯誤政策 立委盼加強溝通往前推進

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

北宜高鐵砸4千億卻沒效益 張景森喊話賴卓：別被選舉綁架

相關新聞

面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

高鐵延伸宜蘭計畫最近被行政院前政委張景森等人批評錯誤政策，地方擔心重大建設生變，宜蘭藍綠政治人物今天拉布條吶喊「宜蘭人要...

北宜高鐵爭議 鐵道局：運能增3倍 效益明確

北宜高鐵爭議不斷，交通部鐵道局昨強調，直鐵案因「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸、共用路廊無法大幅增班，加上涉及拆遷民宅校舍、...

北宜高鐵案 柯文哲批在炒地皮 應政策討論

北宜高鐵建設計畫進入行政院核定階段，民眾黨前主席柯文哲批評「以四千億元興建北宜高鐵不符合市場經濟效益」，根本在炒地皮，呼...

高鐵延伸宜蘭促北台區域交通及產業發展 國發會：具計畫效益與競爭力

高鐵延伸宜蘭案目前正等待行政院核定，但卻招致外界批評。國發會表示，該方案有助於改善目前台鐵樹林至七堵路段之運輸瓶頸、紓緩...

北宜高鐵挨批「史詩級錯誤」 國發會晚間發布聲明：具投資價值

北宜高鐵計畫，遭前政務委員張景森發文痛批同「史詩級錯誤」。國發會13日晚間發布聲明指出，高鐵延伸宜蘭屬於交通部「全國高快...

宜蘭縣府支持高鐵建設盼早日完成 壯圍鄉長沈清山號召群眾挺高鐵

高鐵延伸宜蘭計畫的決策過程有爭議，也有支持聲音。宜蘭縣政府希望中央加速審查進度，讓建設早日完成，國民黨籍壯圍鄉長沈清山號...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。