北宜高鐵爭議 鐵道局：運能增3倍 效益明確

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

北宜高鐵爭議不斷，交通部鐵道局昨強調，直鐵案因「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸、共用路廊無法大幅增班，加上涉及拆遷民宅校舍、繞行路線效益不足、經費需達二千多億元等問題，反觀北宜高鐵行車時間可縮短至廿八分鐘，運能增三倍以上，效益明確。

不過成大交通管理科學系教授鄭永祥直言，應先確定最初興建的目的，是為了通勤還是旅遊目的，且評估時須考量財務、經濟的成本及效益，完整討論、資訊揭露，再來決定興建高鐵或直鐵。

鄭永祥指出，直鐵確實存在「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，以及與西幹線共用「樹林－南港」路廊，導致發車班次受限的問題，但考量台北至宜蘭區間搭乘旅客多為旅遊性質，若興建高鐵屆時需不斷轉車，還有後續接駁的問題。

此外，鄭永祥也說，東部土地韌性問題也須考慮進去。東部地震頻傳，○四○三大地震後，東部土地就需要長時間的休養生息，高鐵的興建有可能加重其負擔的壓力，後續營運的維護及維安也令人憂心。

鐵道局表示，直鐵受限「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，須與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，無法大幅增班，更存在南港端新富里富康街十八棟集合住宅與誠正國中校舍拆遷問題，反觀高鐵延伸宜蘭計畫預期可使台北至宜蘭行程縮短至約廿八分鐘，擴充整體軌道運輸量能至現況三倍以上。

鐵道局強調，將持續接受社會檢視與多元意見，並無預設立場，也不會跳過必要程序。

