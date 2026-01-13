高鐵延伸宜蘭促北台區域交通及產業發展 國發會：具計畫效益與競爭力

高鐵延伸宜蘭案目前正等待行政院核定，但卻招致外界批評。國發會表示，該方案有助於改善目前台鐵樹林至七堵路段之運輸瓶頸、紓緩宜蘭聯外交通，以及增加花東鐵路運輸之運能，除提升整體軌道運輸效能外，亦能提供花東地區新的聯外運輸模式，對區域交通平權亦有助益。

國發會表示，高鐵延伸宜蘭是基於交通部「全國高快速鐵路網整體規劃」架構下之政策規劃，而依據交通部鐵道局民意調查沿線居民有79.6%支持，且全案已於去年8月通過環境部環評審查委員會審議通過。

國發會表示，依交通部內部評估，北宜直鐵方案建設經費約需2220億元，非外界所言僅1000餘億元。至於高鐵伸延宜蘭計畫經費雖需3521億元，但未來高鐵台北至宜蘭交通時間僅需28分鐘，相較於目前台鐵台北至宜蘭交通時間約68至82分鐘，或北宜直鐵方案須56至64分鐘，更具時間效益與競爭力，以重大建設長期觀點而言，具有投資之效益。

國發會指出，在審議高鐵延伸宜蘭計畫時，並非僅考量交通部所提交通效益，係以國土空間規劃的觀點，考量高鐵延伸宜蘭後，帶動的區域空間結構轉變與東部產業發展。

國發會強調，在規劃六大區域產業及生活圈規劃架構下，亦以高鐵延伸宜蘭為前提，將宜蘭納入首都圈黃金廊帶生活圈，即著眼於未來透過高鐵串聯首都圈黃金廊帶及桃竹苗大矽谷生活圈，可以紓緩北北基空間發展人屋雙老的侷限，提供更大的都會發展腹地，同時也帶動東部的觀光，連結花東慢活城鄉，讓宜花東與北台區域各縣市更加緊密互動與發展。

國發會表示，高鐵延伸宜蘭是國家重大建設計畫，已經過交通部完整的評估與規劃，審議時亦依程序邀集相關部會共同會審，程序完整且完備，北宜直鐵方案雖能改善部分交通現況，但高鐵方案的長期效益更是國發會所重視，未來國發會仍會站在國家整體公共利益與長期發展，協助行政院審議重大公共建設計畫。