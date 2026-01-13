快訊

北宜高鐵挨批「史詩級錯誤」 國發會晚間發布聲明：具投資價值

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
北宜高鐵計畫，遭前政務委員張景森發文痛批同「史詩級錯誤」。本報資料照
北宜高鐵計畫，遭前政務委員張景森發文痛批同「史詩級錯誤」。國發會13日晚間發布聲明指出，高鐵延伸宜蘭屬於交通部「全國高快速鐵路網整體規劃」架構下的政策方案，已完成完整評估程序，並於2025年8月通過環境部環評審查。相較北宜直鐵，高鐵方案在時間效益、區域發展與國土空間布局上，具備更高的長期投資價值。

國發會說明，北宜直鐵原方案因路線穿越翡翠水庫集水區，長期存在環評爭議，經交通部重新評估後，改推動高鐵延伸宜蘭。該方案除可改善台鐵樹林至七堵路段的既有運輸瓶頸，亦能紓緩宜蘭對外交通壓力，同時增加花東鐵路整體運能，為花東地區提供新的聯外運輸選項，有助提升軌道運輸效率與區域交通平權。交通部鐵道局民調顯示，沿線居民支持度達79.6%。

在經費與效益比較上，國發會指出，外界常誤以為北宜直鐵造價僅約1,000億元，實際上依交通部內部評估，若採繞行東北角路線，建設經費約需2,220億元。至於高鐵延伸宜蘭，總經費約3,521億元，但完工後台北至宜蘭行車時間可縮短至28分鐘，明顯優於現行台鐵約68至82分鐘，也比北宜直鐵方案需56至64分鐘更具競爭力。從重大公共建設的長期觀點來看，高鐵方案在時間效益與使用誘因上更具投資合理性。

國發會強調，審議高鐵延伸宜蘭計畫時，並非僅檢視交通部提出的運輸效益，而是從國土空間規劃與區域發展的高度進行評估。在六大區域產業與生活圈架構下，國發會已將宜蘭納入「首都圈黃金廊帶生活圈」，並與桃竹苗大矽谷生活圈相互串聯，期望藉由高鐵帶動空間結構調整，紓解北北基長期面臨的人口與住宅老化限制，提供更大的都會發展腹地。

此外，高鐵延伸宜蘭也被視為連結東部發展的重要樞紐。國發會指出，透過高鐵串聯首都圈、宜蘭與花東慢活城鄉，可進一步帶動東部觀光與產業發展，強化宜花東與北台灣各縣市之間的互動，促進區域均衡成長。

國發會表示，高鐵延伸宜蘭屬國家級重大建設，已完成跨部會會審程序，決策過程完備。相較之下，北宜直鐵雖能改善部分交通現況，但在整體國土發展與長期效益上，高鐵方案更符合國家發展方向。未來國發會仍將站在整體公共利益與長期發展立場，持續協助行政院審議重大公共建設計畫。

高鐵 宜蘭 國發會

