宜蘭縣府支持高鐵建設盼早日完成 壯圍鄉長沈清山號召群眾挺高鐵

高鐵延伸宜蘭計畫的決策過程有爭議，也有支持聲音。宜蘭縣政府希望中央加速審查進度，讓建設早日完成，國民黨籍壯圍鄉長沈清山號召地方人士明天在議會門口表達「支持」訴求；立委吳宗憲表示，任何公共政策都有不同聲音，政府需多溝通，把政策講清楚。

針對北宜高鐵建設，行政院前政委張景森昨天呼籲「不要硬幹到底」，台鐵到宜蘭僅4、50公里，卻要投入4000億元經費，盼賴清德總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架；至於內政部前部長李鴻源與交通部前部長賀陳旦也質疑其效益，監察院正針對該計畫程序不備及溝通不足等問題，啟動調查中。

高鐵延伸宜蘭計畫案在這半年來通過環評、綜合規畫過關，國發會審查通過，目前正送請行政院核定中，速度相當快。宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，未來十年也是宜蘭的黃金十年，其中高鐵扮演至關重要的角色，這也是宜蘭人的期盼，希望中央加速審查進度。

北宜高鐵在宜蘭只規畫停靠一個站，在地方建議要求下，高鐵特定區面積擴大到400多公頃，把鄰近宜蘭市的壯圍鄉農地也都納入，地價行情看漲。當地人士擔心全案生變，壯圍鄉長沈清山號召地方人士與縣議員明天上午在議會門口表達支持訴求。

壯圍鄉公所表示，宜蘭高鐵政策原待行政院核定後即可定案，但近日又有退休官員表達片面意見，地方上聞訊後，不分黨派表達對宜蘭高鐵的堅定的支持態度，希望行政院也能堅定立場，儘速核定計畫，建立完整的環島高鐵網，才是對台灣交通最好的規劃。

鄉長沈清山表示，宜蘭高鐵興建之初有經過各方論證，也通過環評審查嚴格檢驗，高鐵絕不只是單純的交通建設，更關係到宜蘭未來百年的整體發展，呼籲各界持不同意見的人悲憫宜蘭人長年交通上的痛楚與工商發展瓶頸，別再讓過去「蘇花高」停建的悲劇再次重演。

高鐵延伸宜蘭案在去年二階環評前，交通部只在宜蘭市舉辦一場公聽會，很多疑問未解，遭民眾質疑「為開而開、交差了事」。立委吳宗憲曾在立法院交通委員會質詢交通部，臨時提案要求在路廊所經鄉鎮加開公聽會，但交通部始終消極回應地方需求。

吳宗憲說，最後他才在礁溪舉辦「高鐵延伸宜蘭案礁溪鄉說明會」，邀請交通部鐵道局長及環境部等相關部會官員出席，許多關心此案的公民團體、民眾與會，請官員說清楚、民眾問到底。

吳宗憲表示，宜蘭人面對興建高鐵的聲音有贊成，當然也有反對，這在公共政策上是常見的事，必須在多元意見中找到共識，但政府部門若不願加開說明會溝通，歧見爭議就無法化解，政府有責任把政策講清楚。