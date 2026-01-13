北宜高鐵挨批決策失序 綠營縣長參選人林國漳稱讚好政策：應該支持

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
對於高鐵延伸宜蘭的政策爭議，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，只要是對縣民好的政策都應該支持，縣政團隊要準備好迎接高鐵的來臨。圖／競選團隊提供
對於高鐵延伸宜蘭的政策爭議，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，只要是對縣民好的政策都應該支持，縣政團隊要準備好迎接高鐵的來臨。圖／競選團隊提供

高鐵延伸宜蘭計畫在爭議中快速推進，目前正送行政院核定中，由於整個經費暴增到4000億元，挨批缺乏效益、決策失策，藍綠前政務官也齊聲喊卡。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，只要是對縣民好的政策都應該支持，縣政團隊要做好準備迎接高鐵的來臨。

面對北宜高鐵建設計畫各方有不同看法，上周六「中華思辨教育協會」在宜蘭舉辦一場北宜高鐵與北宜直鐵的正反辯論，行政院前政委張景森昨天更拋出9大論述理由，北宜高鐵案興建經費從1700多億元，暴增到4000億元，效益不存在，砲轟政策「史詩級錯誤」，內政部前部長李鴻源與交通部前部長賀陳旦也都有疑慮。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天到礁溪鄉農會出席基層座談，拋出升級溫泉小鎮構想，與縣議員參選人李淑芳交換意見。他被問到對於北宜高鐵的態度時，呼應支持中央政府的立場一致，還提到縣政團隊要做好準備。

林國漳表示，只要是對宜蘭縣民好的政策，都應該來支持，這也是宜蘭縣民的期待；尤其作為縣政團隊，我們更需要思考的是，如何準備好迎接高鐵的來臨，宜蘭縣政府要做好準備與規劃。

稍早，民眾黨創黨主席柯文哲今天對於北宜高鐵爭議，認為根本是有人在「炒地皮」，此建設案不符合市場經濟效益，呼籲展開政策辯論；縣長參選人陳琬惠也說，並非不蓋北宜高鐵，而且宜蘭整體交通計畫是什麼才是重點，既然各方不同意見，請行政院暫緩核定、加強溝通。

高鐵延伸宜蘭

