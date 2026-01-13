北宜高鐵政策錯誤！柯文哲爆「根本在炒地皮」陳琬惠請政院暫緩核定

北宜高鐵建設計畫進入行政院核定階段，民眾黨柯文哲今天到宜蘭受訪時批評4000億元興建北宜高鐵，不符合市場經濟效益，還爆出根本在「炒地皮」，呼籲展開政策辯論；縣長參選人陳琬惠表示，各方有不同意見，請行政院暫緩核定此案。

針對北宜高鐵政策，行政院前政委張景森昨天呼籲賴政府「不要硬幹到底」，台鐵到宜蘭僅4、50公里，卻要投入4000億元高鐵經費，可謂「史詩級錯誤」，他批交通部和國發會把關失靈，期待賴清德總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架，至於內政部前部長李鴻源也質疑，不是要問高鐵能否到宜蘭、屏東，而是為何要到達？前交長賀陳旦說若行政院核定，他會提出訴願等法律行動，藍綠前政務官齊聲喊卡。

柯文哲今天受訪時表示， 4000億元蠻不符合市場，真正要去討論不是只有北宜高鐵，到底是要高鐵還是要北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？甚至國5的優化或興建台62，這一大堆問題需要政策辯論。

柯文哲還爆出，其實講明白，根本在「炒地皮」，真的來政策辯論哪一個是最有效率的，而不是喊口號，這才是國家政府真正要去思考面對的問題。

陳琬惠則說，當然非常多宜蘭人期待北宜高鐵，但不管從這個過去的1800億到現在的4000億，我們要問的是，為什麼在民進黨執政下，整個過程中，交通建設（北宜高鐵）好像變成了一個政治紅利？

陳琬惠強調，從1800億到4000億的程當，到底裡面增加了什麼樣的錢？是不是有效率？張景森提出問題後，大家可以重新思考，宜蘭問題絕對不會是高鐵就可以解決的。它包含還有雪隧的優化的問題，還有台62線到底要不要趕快蓋的，民進黨政府從直鐵，直接跳到只評估高鐵，這過程當然會有些民眾是不滿意的。

陳琬惠請行政院暫緩核定此案，不應該在這個時候就是直接喊4000億北宜高鐵，然後就要蓋下去，應該通盤做整體的重新討論或政策辯論。