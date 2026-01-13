監院出手 調查北宜高鐵案程序、溝通不足問題

聽新聞
北宜高鐵去年就因程序及溝通不足問題，遭監察院調查，負責調查該案的監委林盛豐昨天表示，目前正在約詢相關官員，如今該議題再被關注，也讓監委更加注意，相信行政單位也會謹慎。

高鐵延伸宜蘭計畫」已非首次遭質疑，包含可行性評估、重大公共建設提報編審、環境影響評估送審程序及民意溝通等都被認為不夠透明，也有宜蘭民眾向監察院陳情，並由監委就「外界質疑程序不備及溝通不足」啟動調查。

調查該案的監委林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳表示，北宜高鐵攸關國土規畫及宜蘭縣民權益，但全案送交二階環評前僅匆匆開三場公聽會；且規畫設站與改變過程中有無尊重專業、依照規定，以避免都市無效率擴張，也有待釋疑。

林盛豐說，有民眾陳情政府辦相關說明會是「辦假的」，引發居民反感，所以啟動調查；由於該案還在調查中，還不能對外透露太多，不過目前已經在準備約詢相關官員。

林盛豐也指出，宜蘭十日舉辦「北宜高鐵或北宜直鐵孰優」辯論會，前政委張景森有感而發，監委都有注意到相關發言，相信監院調查後，能使行政流程更加謹慎。

國民黨立委賴士葆說，高鐵人人愛，但政府花那麼多錢，也有環保爭議，政府就應持續評估，並完整提出經濟效益的具體數字。民眾黨立委林國成說，交通與國土規畫的考量各有不同基礎，不能單用經濟效益論斷。

