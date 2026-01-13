地方心聲：高鐵攸關宜蘭「黃金十年」

行政院前政委張景森呼籲北宜高鐵喊卡，但宜蘭地方人士大多期待高鐵早日完工，宜蘭代理縣長林茂盛說，中央積極規畫重大交通建設，未來十年也是「宜蘭的黃金十年」，高鐵至關重要，這也是宜蘭人的期盼，希望中央加速審查，讓宜蘭高鐵早日完成。

北宜直鐵路廊會經過礁溪鄉及頭城鎮，交通部去年在環評前，一直不願意下鄉再加開說明會。國民黨立委吳宗憲去年六月在礁溪鄉公所辦「高鐵延伸宜蘭計畫」自辦說明會，吳宗憲表示，政府要多與地方人士溝通，針對高鐵的疑慮與成本效益，交通部應該講清楚。議長張勝德說，北宜高鐵將來可向南延伸到花蓮及台東，早日完工有助於推動串連環島生活圈。

據了解，北宜高鐵計畫進展快速，今年要選舉，被視為執政利多。民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌說，該案過程中經過充分討論，國發會也審查通過北宜直鐵案，只剩行政院核定，為了宜蘭交通建設，希望早日核定動工。

國民黨縣議員楊弘旻表示，將來可以從宜蘭搭高鐵直接到南部探訪親友，減少轉車麻煩，當然要趕快興建。